PORTPAROL KREMLJA O SLUČAJU NAVALJNOG: Činjenice ne skrivamo, od početka smo pružali informacije

"Činjenice ne skrivamo, one su svima dobro poznate, govorili smo o njima, svim našim partnerima i protivnicima su dobro poznate, od prvog dana smo pružali informacije", rekao je Peskov.

On je istakao da je ipak, pravde radi, neophodno skrenuti pažnju na to da su iz bolnice u Omsku, u kojoj je Navaljni hospitalizovan, mnogo više i mnogo češće davali informacije o stanju Navaljnog, nego što to sada čine iz berlinske bolnice.

Peskov je dodao da su ruski lekari bili „mnogo transparentniji kada je reč o informisanju i novinarima, i svima zainteresovanima, u poređenju sa berlinskim kolegama“.

On je naveo da se Moskva, u situaciji sa Navaljnim oslanja na činjenice, i da poziva i ostale da to čine.

Prema rečima Peskova, istražne radnje u vezi Navaljnog se defakto sprovode, a ako se potvrdi prisustvo otrovne materije, istraga će biti otvorena i dejure.

„Znate da stručnjaci Ministarstva unutrašnjih poslova vode predistražnu proveru i ona je započeta praktično odmah. Defaktto to i jesu istražne radnje, one su u toku. Ako se potvrdi informacija o prisustvu bilo kakvih toksičnih supstanci kod pacijenta, naravno, nema sumnje da će uslediti i dejure otvaranje istrage“, rekao je portparol Kremlja.

On je dodao da Kremlj računa na dijalog sa nemačkim kolegama.

„Računamo da ćemo tokom tog dijaloga dobiti informacije o tome kakva je to supstanca (koju su pronašli u organizmu Navaljnog). To će doprineti istrazi koju sada sprovodi MUP“, rekao je Peskov.

Komentarišući izjavu predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, koji je rekao da je presreo razgovor Varšave i Berlina koji dokazuje da je vest o trovanju Navaljnog falsifikat, Peskov je rekao da ruske specijalne službe analiziraju podatke o tome, koje su juče dobili od Minska.

On je dodao da za sada nema informacija o tome šta je u tim materijalima.

