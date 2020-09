LUKAŠENKO PORUČIO DA IMA SENZACIJU O NAVALJNOM: Postoji neobjavljeni deo presretnutog razgovora o ruskom opozicionaru

Lukašenko je, prema rečima novinara, rekao da oni imaju ceo taj razgovor, i pitao je novinare tokom intervjua da li žele da ga čuju.

„Mi smo naravno odmah odreagovali: 'Naravno, želimo, hajde da poslušamo'. Na to nam je on odgovorio: 'Onda pitajte šefa FSB-a Rusije, on će vam dati da čujete, njemu sam predao snimak. Ali to je glupost, to je tek početak. Ne možete ni da zamislite kakve imamo informacije i šta će biti kasnije', kaže on“, rekao je Baban, prepričavajući Lukašenkovu izjavu.

Nemačka vlada je, pozivajući se na laboratoriju Bundesvera, saopštila prošle nedelje da je Navaljni otrovan supstancom iz grupe hemijskih bojnih otrova „novičok“.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je potom saopštio da je presretnut razgovor Varšave i Berlina i da je izjava nemačke kancelarke Angele Merkel o trovanju ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog — falsifikat. Berlin i Varšava su demantovale tu vest.

