TRAMP SE POHVALIO: Kina i Rusija nemaju naoružanje kakvo ima Amerika! Dopadam se Putinu, a i on meni

Tramp je prokomentarisao navode iz knjige američkog novinara Boba Vudvorda, koja se zasniva na 18 ekskluzivnih intervjua, koje je Vudvord uradio sa Trampom. Prema rečima novinara, Tramp je u razgovoru sa njim izjavio i da su SAD razvile novi nuklearni oružani sistem, kakav nemaju ni Kina ni Rusija. Zbog toga su Trampa kritikovali, govoreći da takvim izjavama odaje tajne.

„Imamo odlično naoružanje. Govorim o onome što smo napravili. Naše Oružane snage su jače nego ikad. Potrošili smo 2,5 biliona dolara na njih u poslednje 3,5 godine. Sada imamo nove rakete. Nadam se da ih nikada nećemo morati upotrebiti, ali naše nuklearno oružje je u najboljem stanju za poslednjih nekoliko decenija“, rekao je američki predsednik.

On je dodao da SAD poseduju neke „neverovatne sisteme“ za koje niko ne zna i bolje je da tako i ostane.

„Znate, ja sam rekao: mi imamo sisteme, rakete, vojsku. Imamo sisteme kakve nikada niste videli! Predsednik Kine Si Đinping nema ništo slično, kao ni Putin. Niko nema ono što mi posedujemo“, rekao je Tramp, obraćajući se pristalicama u Mičigenu.

Predsednik je takođe izjavio da su „bolesni“ oni koji tvrde da ovakvim izjavama on odaje tajne.

„Prosto želim da kažem da su američke oružane snage najmoćnije“, rekao je američki predsednik.

Odnosi sa Putinom

Tramp je takođe rekao da su nepravedne kritike na njegov račun zbog „slaganja“ sa Putinom i severnokorejskim liderom Kim Džong Unom i drugim liderima.

„'Slaže se sa Putinom – užas!' Ne, to je dobro ako mogu da se slažem s njim, to je dobro! Ja se njemu dopadam, on se meni dopada. 'On se slaže sa Kim Džong Unom, to je užasno!' Ne, to je dobro, pokušavam da ih ubedim. To je normalno. Normalno je da se ne započinje rat“, rekao je Tramp.

Kako je rekao, kritikuju ga i zbog slaganja sa predsednikom Kine Si Đinpingom i premijerom Japana Šinzeom Abeom.

