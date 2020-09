URAGAN POHARAO MOSKVU: Ruska prestonica na udaru jakog nevremene, mnoge ulice postale reke (VIDEO)

Nebo u ruskoj prestonici postalo je crno sredinom dana, nakon čega je počeo pljusak praćen bljeskovima munja.

Moskovljani iz različitih delova grada objavljuju video-snimke oluje na društvenim mrežama. Drveće u dvorištima se savija od naleta jakog vetra, a na nebu se formiraju pijavice karakteristične za uragan.

Zbog obilne kiše, gradska kanalizacija ne može da se izbori sa toliko količinom vode, pa su mnoge ulice poplavljene. Obilne padavine izazvale su gužve na ulicama.

Međutim, stanovnike Moskve, posebno one koji voze automobile, očekuje još neprijatnih iznenađenja. Od sutra se očekuje da će noću temperatura pasti do minus 1 °C, piše portal iz.ru.

Hidrometeorološki centar Rusije upozorio je unapred stanovnike grada o nevremenu koje se približavalo.

Jevgenij Tiškovec, vodeći službenik vremenskog centra Fobos. najavio je da će svi okruzi glavnog grada biti zahvaćeni nevremenom, prenosi NSN.

"Očekuju se jake kiše praćene vetrom, čiji će udari mestimično dostizati 22-24 metra u sekundi. Ukupno može da padne do 22 mm padavina. Kako su objasnili meteorolozi, ovo su dve velike kante vode po kvadratnom metru ", rekao je Tiškovec.

Meteorolozi u Rusiji upozoravaju na naglo pogoršanje vremena tokom narednih dana.

U petak, subotu i nedelju očekuje se zahlađenje: danju do plus 13, noću samo od tri do pet stepeni.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir