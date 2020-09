HOĆEŠ LI VIŠE UĆUTATI, ČOVEČE? Tramp prekidao Bajdena tokom žestoke debate, a onda mu je bivši potpredsednik SAD odbrusio

Na debati je zaiskrilo u samim počecima i ostalo je haotično do samog kraja, celih sat i po vremena. Kandidati su govorili jedan preko drugog, uglavnom Tramp preko Bajdena, a palo je puno teških reči.

Bajden je rekao Trampu da je lažov, da je prevarant, da je klovn, a u jednom trenutku, još na početku debate, pitao ga je i "hoće li više da ućuti" jer ga je stalno prekidao.

Bajden Trampu: Hoćeš li više ućutati, čoveče?

Sve je počelo oko zdravstvenog osiguranja kada je Tramp govorio o promenama koje će uvesti i tvrdio da će insulin biti jeftin poput vode.

Ostatak rasprave o tom pitanju je tekao ovako:

Bajden: Sve što on govori je laž. Neću ga prozivati, svi znaju da je lažov.

Tramp: Diplomirao si kao najgori u razredu, ne najbolji.

Moderator moli Trampa da prekine i pusti Bajdena da završi. Tramp ne prestaje.

Bajden: Ljudi znaju što ovaj klovn radi. On nije za ljude koji trebaju zdravstvenu pomoć. 20 miliona ljudi sada dobija osiguranje preko Obamakera, a on to želi da im oduzme. On nikad ništa nije uradio.

Tramp: Obamaker nije dobar.

Bajden: On nema plan za zdravstvo. On priča o pustim željama, obećava planove otkako je izabran, a nema ih. On ne zna šta priča, to je činjenica.

Bajden nastavlja da govori, a Tramp ga prekida.

Bajden: Hoćeš li ućutati, čoveče”, pitao ga je Bajden na kraju.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia/Olivier Douliery/AFP

