ASAD PORUČIO: Turska je sredstvo Zapada za sprovođenje njihove politike! Siriji preostaje da se osloni na sebe i pomoć prijatelja

Što se tiče trenutnih događaja, mi u Rusiji regionalni sukob Jermenije i Azerbejdžana. I, naravno, Turska igra svoju ulogu. Neću reći pozitivnu ili negativnu. Ali želim da postavim pitanje o Turskoj i o Erdoganovoj politici. Poslednjih godina Turska se trudi da maksimizira svoj međunarodni uticaj. Vidimo njeno prisustvo u Libiji, mešanje u situaciju u Siriji, u teritorijalne sporove u Grčkoj, a sada daje otvorenu podršku Azerbejdžanu. Šta mislite o ovakvom ponašanju Turske i lično predsednika Erdogana? Da li međunarodna zajednica treba više pažnje da posveti ovom neoosmanizmu?

"Da budem iskren i jasan, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan podržava teroriste u Siriji, podržava teroriste u Libiji, bio je glavni pokretač i inicijator nedavno započetih sukoba u Nagorno-Karabahu između Azerbejdžana i Jermenije. Njegovo ponašanje je, generalno, opasno iz nekoliko razloga.

Prvo, jer je to odraz linije muslimanske braće, a oni su ekstremistička, teroristička grupacija. Drugo, on započinje ratove u različitim regionima kako bi odvukao pažnju javnog mnjenja u Turskoj od svojih postupaka unutar države, posebno posle njegovih skandaloznih veza sa DAEŠ-om u Siriji", naveo je Asad.

"Svi znaju da je DAEŠ prodavao Sirijsku naftu preko turske pod okriljem američke vojske i naravno da su Turci bili umešani u trgovinu naftom. To su njegovi ciljevi i to je opasno. Što se tiče pitanja da li bi međunarodna zajednica trebalo da to zna ili ne? Termin „međunarodna zajednica“ u realnosti predstavlja malu grupu zemalja, velikih i bogatih zemalja. Nazovimo ih uticajnim zemljama na političkoj areni.

foto: EPA

Veliki deo međunarodne zajednice su saučesnici Turske u podržavanju terorizma. Oni znaju šta radi Turska i njima se to dopada. Turska je sredstvo ovih zemalja za sprovođenje njihove politike i ideja u regionu. Zato ne možemo da u potpunosti računamo na međunarodnu zajednicu. Mogli bi da računamo na međunarodno pravo, ali ono ne postoji. Nema institucija koje bi obezbedile njegovu primenu. Nama u Siriji onda preostaje da se oslonimo na sebe i pomoć prijatelja", poručio je predsednik Sirije.

"Na temu konflikta u Nagorno-Karabahu. Postoje izveštaji da se teroristi, koji su se ranije borili u Siriji, prebacuju u zonu jermensko-azerbejdžanskih sukoba. Možete li to da potvrdite?

Mi to možemo da potvrdimo, ali ne zato što imamo dokaze, jer čak i kad nema dokaza postoje određeni pokazatelji. Turska je u Siriji koristila teroriste iz različitih zemalja. Oni su iste metode koristili u Libiji, koristili su teroriste iz Sirije, možda i iz drugih zemalja.

foto: EPA / SANA

Činjenica da iste metode koristi u Nagorno-Karabahu ne zahteva dokaze, ovo je vrlo verovatno, jer kako sam već rekao, upravo je Turska dovela do ovog problema, započela ovaj sukob - ona ga je podstakla.

Turska je želela nešto da postigne i planira da koristi iste metode. I zato možemo sa sigurnošću da kažemo, da ona koristi teroriste iz Sirije i drugih zemalja u Nagorno-Karabahu", rekao je on o Nagorno-Karabahu.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir