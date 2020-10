AZERBEJDŽAN KATEGORIČAN: Ni kasetne bombe ni bilo koje drugo zabranjeno oružje NE koristimo u borbama u Nagorno-Karabahu!

"Odgovoram sasvim jasno: nikako ne koristimo zabranjeno naoružanje", rekao je Mahmudov za TASS odgovarajući na pitanje da li su kasetne bombe ili druge zabranjene vrste oružja korišćene u operacijama u Nagorno-Karabahu.

Civilni objekti i civili nisu meta azerbejdžanskih trupa u Nagorno-Karabahu.

Azerbejdžanska vojska izvodi vojne operacije u skladu sa Ženevskom konvencijom i poštujući sve norme međunarodnog humanitarnog prava, rekao je Mahmudov.

foto: EPA / Azerbaijan Defence Ministry

U međuvremenu, azerbejdžansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da zauzelo nova uporišta u različitim pravcima na području sukoba u Nagorno-Karabahu.

Azerbejdžansko Ministarstvo odbrane je izvestilo i da je u području sukoba od početka vojne konfrontacije eliminisan veliki broj neprijateljskih snaga, vojni hardver i drugo naoružanje jermenskih snaga.

foto: EPA / Areg Balayan / Armenian Foreign Ministry

Azerbejdžanska vojska je eliminisala oko 250 tenkova i drugih oklopnih vozila, do 270 artiljerijskog oruđa, raketne sisteme i minobacače sa više lansirnih raketa, do 60 komada oružja za PVO, 11 komandnih i komandno osmatračkih mesta, osam deponija municije, do 150 motornih vozila i lansir S-300 jermenske vojske na području sukoba od 27. septembra do 5.30časova 7. oktobra, saopštilo je Ministarstvo.

