TOKSIKOLOG IZ OMSKA OTKRIO MOGUĆE UZROKE STANJA NAVALJNOG: Alkohol i nepoštovanje dijete, postojali su metabolički poremećaji

„To je nutritivni faktor, odnosno faktori ishrane i moguće konzumacije alkoholnih pića. Reč je o faktoru nepoštovanja dijete, ili držanja nekakvih dijeta. Glavni razlozi su, po pravilu, upravo ovi. Ali činjenica da su metabolički poremećaji postojali, to su potvrdili laboratorijski testovi“, rekao je lekar. On je objasnio da je pacijent verovatno imao disfunkciju pankreasa, što je izazvalo oštre fluktuacije šećera u krvi, koje su stabilizovane do kraja blogerovog boravka u bolnici.

Sabajev je takođe podsetio da se konzilijum lekara složio oko dijagnoze „narušavanje metabolizma ugljenih hidrata“.

Ranije je Organizacija za zabranu hemijskog oružja (OZHO) saopštila da je u telu ruskog opozicionara i blogera Alekseja Navaljnog pronađena supstanca slična po karakteristikama kao „Novičok“, ali koja nije na spisku zabranjenih hemikalija.

Podsetimo, nemačka vlada je 2. septembra, pozivajući se na laboratoriju Bundesvera, saopštila da je ruski opozicionar Aleksej Navaljni otrovan supstancom iz grupe hemijskih bojnih otrova „Novičok“. Od Rusije se zahteva da sprovede istragu, a zvanična Moskva insistira na tome da joj Berlin dostavi informacije u vezi s Navaljnim.

