OVAJ PROFESOR JE TAČNO PROGNOZIRAO SVE AMERIČKE IZBORE OD 1984: Evo kako mu je to pošlo za rukom i šta predviđa za novembar VIDEO

Američki profesor Alan Lihtman predaje istoriju na Američkom univerzitetu u Vašingtonu već gotovo 50 godina. Postao je nacionalno poznat po nečemu drugom - svom predizbornom modelu koji je nazvao Ključevi Bele kuće, kojim je tačno predvideo rezultate svih predsedničkih izbora od 1984. do danas.

Njujork tajms ga naziva "Nostradamusom predsedničkih izbora", a tu reputaciju je potvrdio i 2016. kad je, uprkos tome da su skoro sve ankete predviđale pobedu Hilari Klinton, on opet tačno predvideo da će pobednik biti Donald Tramp. Sam Tramp mu je nakon pobede poslao čestitku za tačnu prognozu.

Za razliku od drugih istoričara koji se bave isključivo prošlošću, Lihtman je svoje znanje o političkim trendovima odlučio da primeni za predviđanje budućnosti, u modelu koji je razvio s ruskim seizmologom Vladimirom Keilisom-Borokom.

To je uradio, kaže, jer je zaključio da se klasične predizborne prognoze temelje na pogrešnim pretpostavkama.

"Analitičari prate izbore kao da su trke konja. Ali istorija nam kaže da glasači nisu zavarani trikovima predizbornih kampanja. Glasači glasaju pragmatično, zavisno od toga koliko je dobro Bela kuća vladala zemljom", objašnjava Lihtman i dodaje da su ankete puki "isečci u vremenu" i nemaju uticaja na ishod samih izbora.

Svoj model "Ključeva Bele kuće" sastavio je s Keilisom-Borokom koga je upoznao 1981.

"Volođa mi se obratio i rekao 'mi ćemo sarađivati'. U tom trenutku mislio sam da je ovaj tip ili lud ili KGB-ovac", prepričava Lihtman. Ipak, kad se uverio da nije, krenuo je u saradnju s njim, kombinujući istoriju i seizmologiju.

"Preformulisali smo američke predsedničke izbore kao (dihotomiju) stabilnosti, pri kojoj tip koji drži Belu kuću ostaje u Beloj kući, i potresa, gde stranka iz Bele kuće gubi vlast", kaže Lihtman.

13 "ključeva" za pobedu

On i Keilis-Borok pregledali su sve predsedničke izbore od 1860. do 1980. i identifikovali 13 faktora ili "ključeva" od kojh zavisi pobeda predsednika ili kandidata vladajuće stranke, ako je predsednik već odslužio dva mandata na izborima. To su:

1. Pobeda na "midterm" izborima (izborima za Kongres koji se održavaju na pola predsedničkog mandata)

2. Bez protivkandidata iz vlastite stranke

3. Kandidat je aktuelni predsednik koji traži drugi mandat

4. Nema relevantnog kandidata treće stranke

5. Dobro kratkoročno stanje ekonomije

6. Dobro dugoročno stanje ekonomije (barem jednako dobro kao u poslednja dva mandata)

7. Velike promene u politici

8. Nije bilo većeg skandala

9. Nije bilo inostranog ili vojnog neuspeha

10. Bilo je velikog inostranog ili vojnog uspeha

11. Nije bilo društvenih nemira

12. Predsednik je harizmatičan

13. Protivkandidat predsednika je neharizmatičan

Kao što se vidi, samo poslednja dva od ovih 13 faktora odnose se direktno na same kandidate i njihove osobine.

Lihtman je ovim modelom predvideo da će republikanac Ronald Regan ponovo pobediti 1984. pune dve godine ranije, kad njegov demokratski protivkandidat Volter Mondejl još nije ni bio nominovan. 1988. je na proleće predvideo da će Džordž Buš stariji pobediti Majkla Dukakisa, iako je Dukakis tada vodio u anketama. Predvideo je i dve uzastopne pobede Bila Klintona.

A onda je predvideo pobedu Ala Gora nad Bušem mlađim, što bi trebalo da se računa kao greška - da nije jednog detalja.

"Nisam pogrešio. Tačno sam predvideo da će Al Gor dobiti po apsolutnom broju glasova", tvrdi Lihtman i dodaje: "Kad sam prvo razvio sistem 1981., poslednji put kad su se apsolutni broj glasova i rezultat u elektorskim glasovima (po saveznim državama) razilazili bio je 1888."

Tu je i činjenica da su demokrate tražile ponovno prebrojavanje glasova na Floridi, što je Vrhovni sud na kraju prekinuo i proglasio Bušovu pobedu, zbog čega neki i dalje drže rezultat ovih izbora nelegitimnim.

Lihtman je zbog toga ubuduće počeo da predviđa pobednika po elektorskim glasovima, a ne apsolutnom broju glasova - i opet je pogodio sve iduće izbore, uključujući Trampovu pobedu.

Lihtman, inače demokrata koji se 2006. i sam neuspešno kandidovao za senatora, 2017. je tačno predvideo i da će protiv Trampa biti izglasan opoziv. Štaviše, i sam je iste godine objavio knjigu pod naslovom "The Case for Impeachment", u kojoj je izložio razloge zašto je već tada, u prvoj godini njegovog mandata, trebalo opozvati Trampa.

Šta sada prognozira?

Ključ njegovih prognoza u stvari je vrlo jednostavan - ako je na 6 ili više od navedenih 13 pitanja odgovor negativan, aktuelni predsednik ili kandidat vladajuće stranke gubi izbore.

Prognoza: 7 ključeva za Bajdena, 6 za Trampa. Bajden pobeđuje

U slučaju ovih izbora, rezultat je sledeći:

1. Pobeda na "midterm" izborima - NE

2. Bez protivkandidata iz vlastite stranke - DA

3. Kandidat je aktuelni predsednik koji traži drugi mandat - DA

4. Nema relevantnog kandidata treće stranke - DA

5. Dobro kratkoročno stanje ekonomije - NE

6. Dobro dugoročno stanje ekonomije - NE

7. Velike promene u politici - DA

8. Nije bilo većeg skandala - NE

9. Nije bilo velikog vojnog neuspeha - DA

10. Bilo je velikog inostranog ili vojnog uspeha - NE

11. Nije bilo društvenih nemira - NE

12. Predsednik je harizmatičan - NE

13. Protivkandidat predsednika je neharizmatičan - DA

Rezultat je, dakle, 6 faktora za Trampa i 7 za Bajdena. To znači da će Tramp izgubiti izbore.

Ipak, ovaj profesor upozorava da postoje i drugi faktori koji mogu uticati na izbore, a koje njegov model ne obuhvata: suzbijanje prava na glasanje i inostrano - konkretno, rusko - uplitanje u izbore, a tu je i mogućnost da Tramp ne prizna gubitak na izborima, optužujući Bajdena i demokrate za izbornu krađu preko glasanja poštom.

Stoga će ovi izbori biti neizvesni, a potencijalno i vrlo opasni, bez obzira na prognozu.

