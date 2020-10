"Svet mora da prizna pravo Arcaha na samoopredeljenje. Ako vlade i parlamenti to ne učine, to mogu da urade narodi, pojedinci, organizacije. To mora da postane svetski pokret koji objedinjuje takve pojedince, narode i organizacije", napisao je Pašinjan na Fejsbuku, prenosi agencija RIA Novosti.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Profimedia / AFP

