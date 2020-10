UNUKA SRPSKE PRINCEZE OTVORILA DUŠU: Indija Oksenberg rekla sve o svom učešću u SEKS KULTU (VIDEO)

Govoreći u svom prvom intervjuu, Oksenberg je rekla da je 2011. godine namamljena za kult pod utiskom da to može pomoći u razvoju.

„Ono što sam mislio da učim je samopomoć i lični rast. Ono što sam učio bilo je suprotno “, rekla je Oksenberg (29) za„ Dobro jutro Ameriko “u utorak.

Umesto toga, rekla je, bila je otuđena od porodice, uključujući i majku, glumicu „dinastije“ Ketrin Okenberg, ćerku srpske princeze Jelisavete Karađorđević.

„To su godine nege. Kad niste svesni, tako je lako zalutati, posebno ljudima koji su majstori u manipulaciji “, dodala je.

Rekla je da je vođa kulta, osuđeni seksualni opredator Ranijer, koristio manipulativne taktike da bi je namamio.

„Ako je u nečemu inteligentan, to je to. On je predator “, rekla je.

Indija je rekla da je na kraju postala deo tajne podgrupe kulta pod nazivom DOS, koju joj je predstavila glumica "Smallville" i koleginica Alison Mek kao grupa za seksualno oslobađanje.

„Za Kita je to bila zamka i trik da porobi žene zbog sopstvenih seksualnih želja“, rekla je. „Veza je krenula u drugom smeru i postala seksualna kada mi je naređeno da izvršim zadatak zavođenja.“

Žene u grupi bile su primorane na seks sa Ranijerom i obeležene su njegovim inicijalima.

„Rečeno nam je da je to simbol elemenata i da će ovo biti iskustvo vezivanja“, rekla je.

„Bili smo neispavane, izgladne, pod prinudom. Ne odlučujete se samo da budete brendirani. Primorani ste da budete žigosani. “

Rekla je da oseća da nema izbora u vezi sa seksom sa Ranijerom jer je kao "zalog" dala inkriminišuće informacije o prijateljima i porodici, koje će biti objavljene ako mu se ne podvrgne.

„Opisala bih taj seksualni odnos kao silovanje“, rekla je.

„Dao sam zalog koji automatski uklanja moj izbor. Nisam imao mogućnost da kažem ne. Reći da ne znači da povredim porodicu ili prijatelje, a ja to ne bih učinila. "

Rekla je da je na kraju pobegla iz kulta 2018. godine nakon „faza otkrivanja“.

„Morate biti otvoreni za to. Ne možete nekoga naterati da vidi istinu. Moraju biti otvoreni za to “, rekla je Indija, koja je od tada prikrivala Ranijerove inicijale i latiničnom frazom koja znači „Još uvek učim “.

Ranijer je prošle godine osuđen zbog optužbi za reket i trgovinu seksom i čeka presudu.

Pet članova Nkivma optuženo je zajedno sa Raniereom - uključujući Mekovu - i priznali su krivicu po raznim optužbama, uključujući reket i zavere.

Naslednica kompanije za proizvodnju alkoholnih pića Kler Bronfman osuđena je prošlog mjeseca na više od šest godina iza rešetaka zbog svoje uloge u kultu.

Kurir.rs/NYP

