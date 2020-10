LUKAŠENKO O DEMONSTRANTIMA: Ponašaju se drsko, ali promenili smo taktiku! Mirno ćemo pronaći svakog od njih

"Loše je što lutaju Minskom, loše je što se ponašaju drsko. Međutim, promenili smo taktiku. Mirno ćemo pronaći svakog od njih. Savremene tehnologije to omogućavaju, a mi to radimo. Svako će odgovarati za svoja dela. Ne pretim. Mi radimo u tom pravcu. I to daje određeni efekat", istakao je predsednik Belorusije.

Lukašenko je, takođe, podvukao da su protesti uticali na mišljenja ljudi, koji su shvatili šta mogu da izgube.

Stanovnici Minska u medijima navode da je nemoguće zaspati ili izvesti decu napolje i da su uplašeni, rekao je on.

"Drugim rečima, ljudi su videli šta mogu da izgube i uporedili su mirni Minsk sa Minskom koji bruji čak i nedeljom", zaključio je Lukašenko.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir