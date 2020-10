LUKAŠENKO ZABRINUT ZA BUDUĆNOST NARODA: Ne držim se za vlast! Nije problem u meni, nego u vama! Šta će biti sa vama bez mene?

„Što se tiče predsednika Belorusije, mnogo puta sam govorio, on se ne drži za vlast pomodrelim rukama. Nije problem u meni. Problem je u vama: šta će biti s vama bez mene?“, rekao je Lukašenko, prenosi agencija Belta.

Predsednik nije isključio mogućnost da, možda, precenjuje u tome svoju ulogu.

„Ali ja uvek posmatram jučerašnje veterane (miting podrške vlasti na kojima su učestvovali veterani bezbednosnih struktura), na vas. Vi treba da živite u ovoj zemlji. I šta će biti? Mislite da će se oni sažaliti na nas/vas? Da li ste ih videli? Da li će se sažaliti? Rastrgaće vas na komade“, rekao je beloruski lider.

Komentarišući donošenje odluka o važnim pitanjima za zemlju, uključujući i ustavne promene, Lukašenko je rekao da ni on ni druge strukture neće odluke donositi sami, bez odobrenja naroda.

„Dok sam ja predsednik, beloruski narod će odlučivati. Samo ljudi će odlučivati. Ne sâm predsednik, ne šef administracije (predsednika)... Najviši zvaničnici, poslanici neće odlučivati sami. Nego će dati narodu i reći: odlučite 10 , 20, 30 pitanja. I kako narod odluči, tako će i biti“, istakao je beloruski predsednik.

„Ako narod iznenada odluči da sutra želi da bude u NATO-u, Severnoatlantskom bloku, kako ovi demonstranti (opozicija) predlažu, ići će u NATO. Ako narod reši da zemlju iseče na parčiće i razdeli, zemlja će biti rasparčana. Ali ako narod reši da ćemo živeti u mirnoj, spokojnoj, tihoj i kulturnoj zemlji, znači da ćemo živeti u takvoj zemlji“, naglasio je on.

Govoreći o promeni taktike policije u postupanju prema učesnicima protesta, Lukašenko je napomenuo da svi mogu biti pronađeni i izvedeni pred lice pravde, jer savremene tehnologije to dozvoljavaju.

„Loše je što šetaju po Minsku, loše je što se ponašaju drsko. Ali promenili smo taktiku... Pronaći ćemo sve u mirnom režimu. Savremena sredstva nam omogućavaju da to uradimo, što mi, inače, i radimo. I svako će odgovarati za svoje postupke. Ja ovde ne pretim. Radimo u tom pravcu. I to daje određeni efekat“, objasnio je on.

Podsetimo, masovni protesti opozicije u Belorusiji počeli su 9. avgusta, nakon predsedničkih izbora. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je pobedio aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko sa 80,1 odsto osvojenih glasova. Opozicija nije priznala rezultate izbora i smatra da je pobedila Svetlana Tihanovskaja.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir