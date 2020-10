MICOTAKIS: Turska ima imperijalističke fantazije, samo libijski narod može da nađe rešenje za građanski rat, a ne stranci

"Ankara ima imperijalističke fantazije i pokušava da ih realizuje ratobornim ponašanjem od Sirije do Libije, od Somalije do Kipra, od Egeja do Kavkaza. Sve navedeno prati niz jednostranih provokacija praćenih ekstremističkom, čak često neprijateljskom retorikom. Saglasni smo da takvim ponašanjem Turska očigledno krši međunarodno pravo, dovodi u pitanje sprovođenje međunarodnih ugovora i paralelno podriva regionalnu bezbednost, često kršeći odluke Saveta bezbednosti UN i EU", izjavio je Micotakis tokom zajedničke konferencije za novinare po završetku 8. samita Kipar-Egipat-Grčka održanog u Nikoziji.

On je takođe ocenio da samo libijski narod može da pronađe političko rešenje za građanski rat u svojoj zemlji, bez prisustva stranaca na njihovoj teritoriji, podvlačeći da je Grčka spremna da doprinese mirnoj budućnosti Libije.

Premijer Micotakis se osvrnuo na sporazum Grčke i Albanije i istakao da "Grčka u praksi dokazuje da Balkan i istočni Mediteran mogu postati regioni mira i stabilnosti ukoliko se budu poštovali zakoni".

On je zaključio da i Turskoj pripada prirodno mesto u ovom susedstvu saradnje, ukoliko to bude želela, ali pod uslovom da može da sledi ista pravila i načela dobrosusedskih odnosa i poštovanja međunarodnog prava.

Na kraju Micotakis se osvrnuo na susret koji je imao sa predsednikom Kipra Nikosom Anastasiadisom, potvrdivši saradnju između dve zemlje i saglasnost o pitanjima vezanim za Evropsku uniju.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir