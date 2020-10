OVO JE POTVRDA RAZNIH TEORIJA ZAVERE Mnoge zemlje pripremaju kampove za mnogo više ljudi nego što ima obolelih od korone VIDEO

Kanada zaista priprema kampove za mnogo više ljudi nego što navodno pati od koronavirusa, ali ne daje konkretan odgovor za koga tačno priprema ostatak kapaciteta. Odluka o objavljivanju ove poruke, koja se pojavila nedavno, doneta je danas, jer se mere najavljuju i u Francuskoj do aprila 20021. Sve se to radi na osnovu lažnih statistika o navodnoj infekciji, a ne previše osetljivih PCR testova. Istog dana, kada su glavni mediji najavili moguće potpuno zatvaranje Francuske do aprila 2021. godine, potvrđena je vest da je statistika pacijenata bila lažna zbog preosetljivih PCR testova.

Međutim, kada smo shvatili, takođe iz francuskih glavnih medija, da broj primljenih pacijenata i onih u reanimaciji verovatno ne odgovara, shvatili smo da onaj ispod poruka ne treba zanemariti. Ako je ono što je napisano u njoj istina od 10%, moramo biti svesni da smo svi u velikoj opasnosti, jer će nam psihopati doći glave.

PORUKA ČLANA ODBORA U LIBERALNOJ STRANICI KANADE:

„Želim da vam dam neke vrlo važne informacije. Član sam odbora Liberalne partije Kanade. Sedim u nekoliko odborničkih grupa, ali informacije koje pružam potiču od Odbora za strateško planiranje (kojim upravlja premijer).

Moram da osnujem tim kome ovo nije drago, ali moram. Kao Kanađanin i, što je još važnije, kao roditelj koji želi bolju budućnost, ne samo za moju decu, već i za druge. Još jedan razlog zbog kojeg to radim je taj što je približno 30% članova odbora nezadovoljno smerom kojim idemo u Kanadi, ali naša mišljenja su zanemarena i oni planiraju da napreduju ka svojim ciljevima. Takođe su vrlo jasno stavili do znanja da ništa neće zaustaviti planirane ishode.

Mapu puta i odredište odredio je premijer i oni su sledeći:

Faza u ograničenjima sekundarnog zaključavanja nivoom svetlosti, počev od glavnih gradskih područja i pružajući se ka spolja. Očekuje se do novembra 2020.

Požurite sa nabavkom (ili izgradnjom) izolacionih objekata u svakoj provinciji i teritoriji. Očekuje se do decembra 2020.

Svakodnevni novi slučajevi COVIDA-19 premašit će kapacitet testiranja, uključujući povećanje broja smrtnih slučajeva povezanih s COVID-om prateći iste krive rasta. Očekuje se do kraja novembra 2020.

Potpuno sekundarno zaključavanje (mnogo strože od ograničenja prve i druge trenutne faze). Očekuje se do kraja decembra 2020. i početka januara 2021. godine.

Reforma i proširenje programa nezaposlenosti trebalo bi da pređu na univerzalni program osnovnog dohotka. Očekuje se do prvog kvartala 2021.

Predviđena mutacija COVIDA-19 i / ili koinfekcija sa sekundarnim virusom (nazvanim COVID-21) što dovodi do trećeg talasa sa mnogo većom stopom mortaliteta i većom stopom infekcije. Očekuje se do februara 2021.

Svakodnevni novi slučajevi hospitalizacija iz COVIDA-21 i smrtnih slučajeva povezanih sa COVIDA-19 i COVIDA-21 premašit će kapacitet medicinskih ustanova. Očekivani K1 - K2 2021.

Biće primenjena pojačana ograničenja i karantini (zvani Treća brava). Uvešće se potpuna ograničenja putovanja (uključujući međupokrajinske i međugradske). Očekivano K2 2021.

Prelazak pojedinaca na univerzalni program osnovnog dohotka. Očekuje se sredinom K2 2021.

Predviđeni raspad lanca snabdevanja, nestašica zaliha, velika ekonomska nestabilnost. Očekuje se krajem K2 2021. Raspoređivanje vojnog osoblja u glavnim gradskim oblastima, kao i na svim glavnim putevima radi uspostavljanja putnih kontrolnih punktova. Ograničite putovanja i kretanje. Pružiti logističku podršku području. Očekuje se do trećeg kvartala 2021.

Zajedno sa tom mapom, od Odbora za strateško planiranje zatraženo je da osmisli efikasan način za tranziciju Kanađana kako bi ostvarili ekonomski poduhvat bez presedana. Šta bi promenilo lice Kanade i zauvek promenilo život Kanađana. Rečeno nam je da će, kako bi nadoknadila ono što je u suštini bio ekonomski kolaps na međunarodnom nivou, savezna vlada ponuditi Kanađanima potpuno oslobađanje duga.

Evo kako to funkcioniše:

Savezna vlada će ponuditi da izbriše sve lične dugove (hipoteke, zajmovi, kreditne kartice itd.). Za to će sva sredstva za Kanadu obezbediti MMF, koji će postati poznat kao Svetski program otplate duga. U zamenu za prihvatanje ovog opšteg oproštaja duga, pojedinac bi zauvek izgubio vlasništvo nad bilo kojom imovinom i ličnom imovinom. Pojedinac bi takođe morao da pristane da učestvuje u rasporedu vakcinacije protiv COVIDA-19 i COVIDA-21, što bi omogućeno neograničeno putovanje i neograničen život čak i pod potpunim zaključavanjem (koristeći identifikaciju fotografije nazvanu Canadian HealthPass).

Članovi odbora pitali su ko će u tom scenariju postati vlasnik zaplenjene imovine i šta će se dogoditi sa zajmodavcima ili finansijskim institucijama, jednostavno nam je rečeno da će „Svetski program za otkazivanje duga obraditi sve detalje“.

Nekoliko članova odbora takođe je pitalo šta će se dogoditi sa pojedincima ako odbiju da učestvuju u globalnom programu otplate duga ili HealthPass-u ili rasporedu vakcinacija, a odgovor koji smo dobili bio je vrlo zabrinjavajući.

U osnovi, rečeno nam je da je naša dužnost pružiti plan koji će osigurati da se to nikada ne dogodi. Rečeno nam je da je u najboljem interesu pojedinaca da učestvuju. Kada je nekoliko članova odbora neumorno tražilo odgovor, rečeno nam je da će oni koji to odbiju prvo živeti pod ograničenjima zaključavanja na neodređeno vreme. I da će se u kratkom vremenskom periodu, kako bi sve više i više Kanađana prešlo na program otpuštanja dugova, oni koji odbiju da učestvuju smatrati rizikom javne bezbednosti i biti preseljeni u izolacione objekte.

Uđu u ove ustanove, imaće dve mogućnosti, učestvovati u programu oproštaja duga i biti pušteni ili ostati na neodređeno vreme u samici pod ozbiljnom klasifikacijom rizika po javno zdravlje i biće lišeni sve imovine.

Kao što možete da zamislite, nakon što sam sve ovo čuo, usledila je prilično žestoka rasprava koja je eskalirala dalje od svega čemu sam ikada bio svedok. Na kraju, PMO je nagovestio da će se cela agenda kretati napred bez obzira na to ko se slaže ili ne. Da nije samo Kanada, u stvari, sve države bi imale slične mape puta i agende. Da treba da koristimo situacije koje su pred nama da promovišemo promene u sve većem obimu za boljitak svih. Protivnički članovi i oni koji su pokrenuli ključna pitanja koja su proizašla iz svega bili su potpuno ignorisani. Naša mišljenja i zabrinutosti su zanemareni. Jednostavno nam je rečeno da to samo uradimo.

Znam samo da mi se ne sviđa i mislim da će Kanađane odvesti u mračnu budućnost “.

Glavni reset kao kontrolisani proces opisan je na portalu Logical pre godinu dana. Dok su drugi objašnjavali da se moramo otvoriti, prodati sve, biti konkurentniji od Kineza, on kaže da su naše zemlje premale da bi samostalno opstale - matematika nam je jasno pokazala da bez velikog poništavanja nije moguće izaći iz dužničkog ropstva. Monetarni sistem, zasnovan na lošim kreditima, koji stvaraju monetarnu depresiju, vekovima parazitira na radnicima i preduzetnicima.

Kriminalne ideje neće biti dovoljne za ostvarenje Velikog reseta. Siromašne zemlje i veliki broj radnika će patiti, ali pitanje je šta će biti sa štednjom i obveznicama, direktno i indirektno u rukama srednje klase? Kako će se ponašati Rusija i Kina, nakon što maske padnu i svetlo se upali, a mi shvatimo da su svi igrali igru i čekali svoj trenutak? Inflacija je završna faza ovog globalnog projekta, koji će služiti smanjenju vrednosti štednje i obveznica u vlasništvu država koje su izvozom domaćih resursa i prodajom jeftine radne snage prikupile hiljade milijardi dolara. Svi dobro znamo da veliko osiromašenje ljudi vrlo lako rezultira raznim krvavim sukobima. Stalno ponavljamo i sada ćemo reći: „Pametno u glavu. Imamo posla sa nesposobnim socio-patološkim profilima, spremni na sve “.

Pogledajte video ispod u kome Randi Hillier takođe postavlja pitanja o izolacionim kampovima i pita da li su ti kampovi namenjeni samo pacijentima sa koronavirusom ili nekim drugim ljudima. Odgovor nije dobio, pa je ponovo postavio isto pitanje, nakon čega mu je rečeno da sedne.

