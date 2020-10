ERDOGAN SAD NAPAO AMERIKU: Ne shvatate s kim imate posla, nismo mi plemenska država!

"SAD ne shvataju sa kim imaju posla. Vi ste rekli da mi vratimo S-400 nazad u Rusiju. Ali mi nismo plemenska država, mi smo Turska“, rekao je Erdogan.

On je dodao da SAD mogu da koriste sankcije kakve god žele. „Kakve god sankcije da budu, ne odlažite njihovo izricanje“, naglasio je Erdogan. On je podsetio da je Turska dala novac za američku petu generaciju borbenih aviona F-35, ali SAD do sada nisu isporučile nijedan.

Erdogan je potvrdio u petak da su probna lansiranja sistema S-400 izvršena tokom vežbi 16. oktobra. On je rekao da Turska planira sa lansiranjem, uprkos stavu SAD.

foto: EPA

Čak i pre Erdoganove izjave, američki Stejt department rekao je da su akcije Turske u suprotnosti sa njenim obavezama unutar NATO-a.

Tursko Ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe američke strane.

Rusija je u septembru 2017. godine potpisala ugovor sa Turskom o nabavci raketnih sistema S-400 u vrednosti od 2,5 milijarde dolara.

Prva serija po ovom ugovoru isporučena je Ankari vazdušnim prevozom u julu 2019. Ovim ugovorom, takođe, predviđen je delimični prenos proizvodne tehnologije na tursku stranu.

Vašington nikada nije prestao da pritiska Tursku da odustane od svojih planova. Kako Turska nije popustila pod pritiskom, Vašington je Ankaru isključio iz američkog programa razvoja borbenih aviona pete generacije F-35, prenosi Mondo.

Kurir.rs/Sputnik

Kurir