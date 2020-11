EPIDEMIOLOG FAUČI KRITIKOVAO BELU KUĆU ZBOG STRATEGIJE OKO KORONE Nije zadovoljan porukama glavnog Trampovog savetnika za KOVID-19

On je za "Vašington post" rekao da je Bela kuća dopustila da na njenu strategiju borbe protiv virusa utiče mišljenje neuroradiologa Skota Atlasa, koji, kako tvrdi Fauči, nema nikakvo obrazovanje u oblasti zaraznih bolesti.

Fauči je rekao da je nezadovoljan porukama Atlasa, koji je nedavno postao glavni predsednikov savetnik za kovid-19.

Atlas, član radne grupe za korona virus Bele kuće, postao je sve bliži predsedniku nakon što su se Fauči i lekarka Debora Birks povukli iz javnosti, piše "Vašington post".

Atlas je, kako navodi taj dnevni list, umanjivao važnost nošenja zaštitnih maski i govorio da nije toliko bitno testirati asimptomatske osobe.

"Stvarno imam problema s tim čovekom. On je pametan momak, ali govori o stvarima o kojima nema stvarnog znanja ili iskustva. Kada secirate to što je rekao, vidite da to nema nikakvog smisla", rekao je Fauči.

Fauci i Debora Birks bile su glavne osobe u kreiranju strategije zaustavljanja širenja kovida-19 u prvim danima pandemije u SAD, ali, kako je vreme odmicalo, tako je Tramp postajao "sve frustriraniji" Faučijevim nastupima u medijima, navodi Si-En-En.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir