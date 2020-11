KSENIJA PAVLOVIĆ MEKATIR ZA KURIR IZ VAŠINGTONA: Bajdenova pobeda vraća tenzije na zapadni Balkan

Ako demokrata postane predsednik SAD, vršiće pritisak da Srbija prizna Kosovo u sadašnjim okvirima. Srbija na to neće pristati i onda će se vršiti dodatni pritisci preko Evropske unije

Glasovi američkih Srba svakako mogu da doprinesu, ali daleko od toga da mogu da odrede pobednika u Americi. O srpsko-američkom glasu se u kampanjama ne govori kao presudnom, kaže u intervjuu za Kurir Ksenija Pavlović Mekatir, novinarka i urednica portala Pavlovic today, te jedina Srpkinja koja redovno izveštava iz Bele kuće.

- Ovde je presudan glas Afroamerikanaca, zbog svih rasnih pitanja koja su se pokrenula s ubistvom Džordža Flojda. Takođe je veoma važan latino glas, kao i glas žena koje žive u predgrađima - navodi ona.

Kakva je atmosfera u Vašingtonu uoči izbornog dana? Koliko pandemija korone može uticati na ishod?

- Do sada je već glasalo 86 miliona ljudi. Pandemija može samo da utiče posredno, efektom na ekonomiju. Alisa Fara, direktor za komunikacije Bele kuće, potvrdila mi je za Pavlovic Today da će Trampova završna poruka u kampanji biti ekonomska. Tramp će ponuditi sebe kao najbolje rešenje za podizanje ekonomije u naredne četri godine. Da li će Bajden ili Tramp biti zadužen za izgradnju ekonomije, pitanje je koje ne brine samo Amerikance već i ceo svet, a posebno Britaniju, koja izlazi iz EU i treba da napravi trgovinski sporazum s Amerikom. Oni smatraju da će perspektiva britanskog sporazuma sa Amerikom biti ugrožena ako Bajden pobedi.

foto: Shutterstock

Šta bi za Srbiju značila pobeda Donalda Trampa, a šta Džoa Bajdena?

- Tramp je prvi američki predsednik u modernoj istoriji koji je zaslužan za novu eru odnosa između Srbije i Amerike. U američkim medijima se ne ističu njegove zasluge na spoljnopolitičkom planu, iako svi znaju da je napravio veliki pomak na zapadnom Balkanu, jer njegovi protivnici ne žele da se bilo šta pozitivno kaže o Trampovoj administraciji i time doprinesu da Tramp pobedi na izborima. Pobeda Bajdena bi značila kontinuitet politike koju je Amerika vodila nekoliko decenija prema zapadnom Balkanu i koja nije donela rezultat.

Da li bi, u slučaju Bajdenove pobede, došlo do zaokreta američke politike prema Balkanu, Srbiji, te rešavanju kosovskog problema?

- Bajden veruje u jednosmernu politiku prema kosovskom pitanju. Ako pobedi, vršiće pritisak da Srbija prizna Kosovo u sadašnjim okvirima. Srbija na to neće pristati i onda će se vršiti dodatni pritisci preko Evropske unije. To će najviše odgovarati Rusiji i Kini, koje će, u slučaju da Bajden dođe na vlast, naredne četiri do osam godina posmatrati kroz svoj geopolitički interes na zapadnom Balkanu. Scenario s Bajdenom je povratak na status kvo, scenario geopolitičkih tenzija na zapadnom Balkanu.

Pratili ste Trampa od njegovog prvog dana u Beloj kući. Ukratko, kako biste ocenili njegov mandat? Gde je pogrešio, a šta je bilo dobro?

- Tramp je najviše pogrešio u javnom nastupu i načinu na koji je predstavljao svoje političke odluke. Republikanci imaju dobru politiku, ali nemaju sofisticiranost političke poruke na način na koji to demokrate rade. Tramp je takođe pogrešio što je, i pored napada na mejnstrim medije u isto vreme tražio da mu daju validaciju i kredibilitet, što se nikada nije desilo, niti će se desiti. On je morao da se više okrene nezavisnim medijima, da ohrabri Melaniju da više nastupa u javnosti, jer mu njena priča i glas doprinose, i da više insistira na svom imidžu autsajdera u Vašingtonu. Najveća slabost Trampove administracije je negativna politička komunikacija. Kada bi republikanci naučili da govore kao demokrate, vladali bi svetom.

O ODNOSU S MEDIJIMA Trampu još nisu oprostili što je pobedio Klintonovu Na skali od jedan do 10, koju bi ocenu dobio Tramp kada je reč o odnosu prema medijima? - S obzirom na cenzuru koja je nastupila sa suspenzijom članka Njujork posta na Tviteru, otvorenu cenzuru koja se koristi kao sredstvo u izbornoj kampanji, mislim da je konačan rezultat Tramp - mediji negativan i trajno nerešen. Ne vidim kako bilo šta može da se promeni u tom smislu, čak i ako Tramp pobedi. Najveći američki mediji su za establišment, za njih će Tramp uvek biti negativac kome nikada nisu oprostili što je pobedio Hilari Klinton.

Kurir.rs, Boban Karović/ Foto: Vilijam Mun

Kurir