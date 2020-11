IZNENAĐENJA JE IPAK BILO NA IZBORIMA I TO U TRAMPOVU KORIST: Ovde su mu prognozrali siguran poraz ali birači su rekli drugačije!

Politički novinar i urednik Dejli Kolera Taker Karlson kritikovao je vodeće medije u Americi koji su, proglašavajući Trampa za rasistu, prognozirali njegov poraz u oblastima u kojima belci nisu većina.

Iznenađenje je međutim stiglo upravo iz takvih okruga, a kao primer je naveo okrug Majami-Dejd na Floridi.

"Izbori vam govore kako stranke u stvari izgledaju, a ne kako zamišljate kako izgledaju. U najvećem okrugu u državi Floridi, Mamami-Dejdu, Hilari Klinton je tamo osvojila 334.000 glasova. na prethodnim izborima. Iako još nisu do karaja prebrojani glasovi, sa 84 odsto izbrojanih, Donald Tramp je to već nadmašio za više od 100.000 glasova “, rekao je Karlson.

"Majami-Dejd ima populaciju od oko 70 odsto hispanoameričkog stanovništva. To nije ono što biste očekivali da ste poslednjih šest meseci posmatrali u medijima ovaj pokušaj da se Tramp predstavi kao rasista. Bez obzira na to da li ste naseli na tu priču ili ne, očekivali biste da će to svakako smanjiti broj Trampovih glasova u okrugu Majami-Dejd, ali dogodilo se upravo suprotno", nastavio je Karlson.

"Tamo mu ide bolje sa glasačima koji nisu beli nego pre četiri godine", zaključio je.

