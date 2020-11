JOŠ NISU PREBROJANI SVI GLASOVI NA IZBORIMA U SAD: Na konačne rezultate bi moglo da se čeka nedeljama, a evo i zašto

Rezultati američkih izbora još nisu poznati jer svi glasovi nisu prebrojni. Veliki broj glasova zbog pandemije koronavirusa stiže putem pošte. A zbog toga bi prebrojavanje bi moglo trajati danima. A kao dođe do osporavanja rezultata, na konačni rezultat izbora moglo bi da se čeka nedeljama, piše BBC.

Kao što je poznato, kandidati za američke izbore ne moraju imati više sveukupnih glasova da bi pobedili, već moraju osvojiti većinu unutar takozvanog elektorskog sistema. Unutar tog sistema svaka država ima određeni broj glasova, odnosno elektora.

Broj elektora zavisi od broja stanovnika neke države. Tako da onaj ko pobedi u nekoj državi, dobije njene glasove, osim u slučaju Nebraske i Mejna, no to je nešto komplikovanije. Sveukupno je 538 glasova u državama pa onaj ko dobije njih 270 postaje pobednik.

Stoga uprkos rekordnom odazivu na izbore ove godine, tek je nekoliko ključnih država u kojima će se odlučivati o tome ko će postati predsednik.

Poštanski glasovi mogli bi da budu ključni

Do sada su i Bajden i Tramp osvojili glasove u onim državama gde se to očekivalo. Trka je još uvek tesna u nekoliko ključnih država. U nekima od njih, još nije počelo prebrojavanje glasova koji su pristigli putem pošte i to bi moglo promeniti sve.

Viskonsin i Pensilvanija još nisu počeli s brojanjem poštanskih glasova, a to bi moglo da potraje danima.

U Floridi gde se čini da je pobedio Tramp, mnogi ukazuju na podršku koju su mu dali kubanski Amerikanci.

U Arizoni, gde od 1996. godine nije pobijedio demokratski kandidat, čini da je pobedio Džo Bajdena. On je u toj zemlji išao na mlade progresivne Latinoamerikance.

Donald Tramp je prošao bolje nego se očekivalo, dok Džo Bajden nije dobio u ključnim državama čiji okruzi brzo prebrojavaju glasove. To dovodi do još veće neizvesnosti dok se čekaju rezultati ključnih država.

Šta sada?

Moguće je da rezultate izbora neće biti poznati još danima. I to je sada najizgledniji scenario. Bitka se prebacuje na poštanske glasove koji se trebaju prebrojiti na mestima kao što je Mičigen, Viskonsin i Pensilvanija.

Osim toga, u celu priču mogli bi se uključiti i advokati. Tramp je već ranije najavio da će povući pravne poteze ako rezultati budu tesni. Tada bi se rezultati mogli čekati i nedeljama.

Postavlja se i pitanje može li ta neizvesnost dovesti do nemira. I premda je mnogo Amerikanaca već izrazilo svoju zabrinutost oko rezultata, još je rano za predviđanje hoće li doći do značajnijih nemira.

Kurir.rs/Index.hr/BBC

Kurir