TRIFUNOVIĆ: Grantovsku mafiju možete da vidite i u Beogradu, Trampa mrze jer je rašrafio duboku državu (KURIR TELEVIZIJA)

Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost gostujući u "Usijanju dana" komentarisao je američke izbore i tom prilikom dao odgovor na pitanje zašto je Donald Tramp toliko omražen. "Ja nisam video da neko nekog toliko mrzi, kao što mrze Trampa. Zašto ga mrze? Pa on je prvi u istoriji, nezamislivo je bilo da sedne sa predsednikom Severne Koreje i da se pogledaju u oči. On je biznismen, ne dolazi iz duboke države, rašrafio je duboku državu tamo gde su različiti njihovi eksponentni širom sveta zaseli u tu duboku državu Stejt departmenta. To je ta grantovska mafija koju možete da vidite i u Beogradu. I sad pazite, odjedanput se pojavio Tramp i normalno da ga mrze, jer je celu tu strukturu u Vašingtonu dezintegrisao", rekao je Trifunović.

