REZULTATE IZBORA SU 2000. GODINE ČEKALI 4 MESECA: Ali ni to nije rekord u SAD, najduže je bilo 1876. godine! (VIDEO)

Ali ovo nikako nije najduže čekanje da se odluči ko je pobednik. Relativno nedavno, na izborima 2000. godine, na odluku o pobedniku čekalo se čak 35 dana. Bila je to legendarna izborna trka između Džordža Buša mlađeg i Ala Gorea, potpredsednika pod vodstvom Bila Klintona, koji je želeo da demokrate zadrži u Beloj kući. Pobednika je tada proglasio Vrhovni sud, jedini put do sada da se to dogodilo, podseća BBC.

Na dan izbora, 7. novembra 2000., demokratski kandidat Al Gore osvojio je većinu glasova, ali sve je zavisilo od 25 izbornih glasova sa Floride. Razlika je bila toliko mala da je pokrenuto ponovno brojanje glasova i tek 12. decembra Vrhovni sud je presudio u korist Buša, po partijskim linijama 5: 4, čime je postao predsednik Sjedinjenih Država.

Ali ni to nije najduže čekanje na izborni rezultat. 1876. godine doneta je odluka tokom skoro četiri meseca, što ostaje zapis do danas. Izbori su takođe održani 7. novembra, a rezultat nije bio poznat sve do 2. marta 1877. godine, kada je republikanski kandidat Radeford Hajs proglašen pobednikom sa jednom izbornom prednošću u odnosu na svog rivala, demokratskog kandidata Samjuela Tildena. Da bi se postigao taj rezultat, prethodno je uspostavljen dvostranački odbor, kako bi se razrešila pravila po kojima će biti imenovan novi.

