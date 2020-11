TRAMPOVA JEDINA NADA: Ovo bi moglo da promeni tok izbora u SAD

Američki izborni spor Donalda Trampa i Džoa Bajdena mogao bi da liči na grčku tragediju. Kao što se u grčkim tragedijama, kada im zaplet dođe do tačke u kojoj izgleda nerešiv, pojavljuje deus ex machina, odnosno neočekivana sila koja rešava nerešivu stvar, tako bi i u američkom izbornom sporu taj deus ex machina mogao biti Vrhovni sud SAD.