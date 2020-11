PAŠINJAN: Treći svetski rat hibridnog tipa je već počeo! Turska regrutuje očajnike za 2.000 dolara mesečno

"Rekao bih da smo u hibridnom trećem svetskom ratu i taj rat se vodi i protiv hrišćana, i protiv muslimana, i protiv Jevreja. Taj rat, npr. daje globalno jednu pogrešnu sliku o muslimanima", rekao je premijer za nemačku stanicu ARD.

Ekstremističke organizacije koriste za svoje za političke ciljeve sirotinju bez obrazovanja, u najvećem broju slučajeva nepismene ljude sa lokalnom percepcijom sveta, objasnio je.

"To se događa i u Nagorno-Karabahu, to se događa i u Beču i u Kanadi, u francuskim gradovima, to se događa i u Rusiji, ali na nešto drugačiji način, ali sve to nam ukazuje da se taj svetski rat vodi i protiv muslimana. Takvi, neobrazovani, očajni ljudi se regrutuju npr. u Siriji, oni se indoktriniraju i usađuju im se ekstremističke ideje da neprijatelj živi i u Evropi, i u Nagorno-Karabahu, i u EU, i u Rusiji, potpuno je isto", rekao je jermenski premijer.

Pašinjan je ocenio da je OEBS Grupa iz Minska dobar format za pronalaženje mirovnog rešenja u Nagorno-Karabahu, ali je uputio apel međunarodnoj zajednici da pruži podršku kopredsedavajućima te grupe u traganju za mirnim rešenjem krize.

On smatra da bi uloga Evrope trebalo da bude značajnija, da bi predstavnici EU trebalo da podrže mirovni proces tako što će jasno i glasno reći ko je izazvao ovaj rat u Nagorno-Karabahu i ko šalje plaćenike u ovaj region.

"Ja znam da Turska regrutuje takve ljude u delovima Sirije koji su pod kontrolom Ankare, prebacuje ih u Tursku, a onda ih iz Turske šalje u Azerbejdžan, odatle idu u ratnu zonu u Nagorno-Karabahu uz obećanje da će zaraditi 2.000 dolara mesečno i 100 dolara bonusa za svaku odsečenu glavu Jermena. Iran to s pravom doživljava i kao pretnju po svoju nacionalnu bezbednost, ali i mnoge duge arapske zemlje", predočio je premijer Jermenije. On je istovremeno podsetio na turski genocid nad Jermenima 1915. godine te zaključio: "Meni se čini kao da Turska, 100 godina kasnije, pokušava da nastavi tu genocidnu operaciju".

