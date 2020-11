LUKAŠENKO: Samo preko mene mrtvog će Belorusija biti provincija Poljske i Litvanije

"Poljska i SAD su zaključile još jedan sporazum o vojnoj saradnji. Već prebacuju iz SAD, ne iz Nemačke, u Poljsku nove kontingente vojnika. Postavlja se pitanje: zašto? Ako neko od naših to ne razume, posebno od demonstranata, neka razmisli o tome da situacija nije tako jednostavna. Ako neko želi da napravi od Belorusije provinciju Poljske i Litvanije, onda će to uraditi samo preko mene mrtvog. Oni to treba da znaju“, rekao je Lukašenko.

Podsetimo, predsednik Poljske Anžej Duda ratifikovao je sporazum o jačanju vojne saradnje sa SAD. Prema sporazumu, u poljskom Poznanju će već u novembru biti prebačena komanda petog korpusa američke vojske – što je komanda iz sastava američkih snaga u Evropi. U Poznanju će na stalnoj osnovi boraviti oko 200 američkih vojnika. Zadatak će im biti da stvore uslove za prebacivanje većih američkih trupa u Poljsku i druge zemlje istočne Evrope. U ovom trenutku se u Poljskoj nalazi oko 5.000 američkih vojnika.

Kurir.rs/Sputnik

