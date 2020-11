PROFESOR SA OKSFORDA UVEREN: Na proleće se život vraća u normalu! (VIDEO)

Efikasnost je mnogo veća nego što su se naučnici nadali u ovom trenutku i mogla bi da znači prekretnicu u epidemiji korona virusa.

Džon Bel, profesor medicine na Oksfordu, koji radi na razvoju vakcine "AstraZeneke", rekao je da je Fajzerov tim pokazao čudesan nivo efikasnosti i da to znači da bi svet mogao da se vrati u normalu na proleće.

"Ja sam prvi koji će to reći, ali ću reći to sa samopouzdanjem. Život će se vratiti u normalu do proleća, da, da, da", rekao je Bel.

Dodao je da je prilično optimističan.

I profesor Piter Horbi sa Oksforda rekao je da ovaj trenutak deluje važno i podstiče oprimizam.

"Osetio sam olakšanje kada sam video rezultate. Ovo je dobar znak i čini mi se kao prekretnica", rekao je Horbi.

Kurir.rs/Index.hr

