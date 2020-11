SUZAVCEM I GUMENIM MECIMA NA UČESNIKE MARŠA NEZAVISNOSTI: Nacionalisti prozivaju Vladu i Crkvu! Varšava crvena od baklji! (VIDEO)

Oni su policajce gađali petardama, kamenicama, flašama iz mase učesnika Marša nezavisnosti koji poljski radikali i nacionalisti tradicionalno organizuju na državni praznik 11. novembra u Varšavi.

Zbog pandemije i sanitarnih mera, klasični Marš nezavisnosti kada desetine hiljada nacionalista marširaju centrom Varšave zabranile su gradske vlasti, a sud odbio žalbu organizatora, te su odlučili da ove godine obeleže praznik vožnjom automobilima i motociklima okićenim nacionalnim zastavama i patriotskim simbolima.

Premijer Mateuš Moravjecki je apelovao da Poljaci danas svoj patriotizam iskažu tako što će okačiti nacionalnu dvobojku na prozore i balkone, i ostati kod kuće, a predsednik Andžej Duda izjavio da je u jeku pandemije pravi patriotizam odgovornost da se ne zaražavaju sugradjani.

Ipak, masa nacionalista uz huligane fudbalskih klubova krenula je peške istom trasom Marša, za vozilima, uprkos objavi organizatora da je ove godine Marš nezavisnosti samo motorizovani.

Do prvih izgreda je došlo na Trgu de Gola kada su iz mase na policiju poletele flaše, kamenice, petarde, metalne ograde i gradski električni trotineti - šta god je huliganima došlo pod ruku. Policija je intervenisala i suzavcem a nekoliko desetina izgrednika je uhapšeno, potvrdio je portparol policije u Varšavi Silvester Marčak.

Na trasi Marša izbio je požar u jednom stanu, po izveštajima medija, na čijem balkonu je bio plakat štrajka Poljakinja protiv odluke Ustavnog suda da se gotovo potpuno zabrane abortusi, a učesnici Marša nezavisnosti - nelegalni deo koji ide peške, u prolazu su bacali petarde i pirotehniku na taj balkon i potpalili i stan.

Niko nije povređen, a stanari i vatrogasci su sprečili da se požar proširi, saopštila je na Tviteru regionalna Vatrogasna straža i dodala da je "požar mogla da izazove pirotehnika".

Policija je kasnije nastojala da natera učesnike marša ispred Narodnog stadiona da se raziđu, ponavljajući da je za razliku od motorizovanog dela nelegalan zbog sanitarnih mera i zabrane gradskih vlasti i suda, ali sukobi s policijom preneli su se na obližnju železničku stanicu Varšava stadion i prekinut je železnički saobraćaj izmedju istočnog i zapadnog dela grada.

"Nekoliko policajaca je povređeno. Primenili smo neposrednu silu, između ostalog suzavac i u pojedinačnim slučajevima i gumene metke", saopštila je policija.

Marš nezavisnosti organizovan je ove godine pod parolom "Naša civilizacija, naši principi". Pred početak jedan od organizatora i lidera radikala, Robert Vinicki, izneo je tri zahteva od kojih je jedan protiv sanitarnih mera kojima poljske vlasti pokušavaju da se izbore sa epidemijom virusa korona.

"Imam tri apela. Vladi, Poljskoj katoličkoj crkvi i omladini. Pozivam vladu da prestane da kleči pred Briselom i Berlinom, pozivam da siđe sa staze svojih prethodnika. Ne želimo takvu državu. Pozivam vladu da prestanu (zbog pandemije) da zatvaraju poljsku privredu. Želimo da vlada dozvoli Poljacima da žive normalno", kazao je Vinicki.

Poljskoj katoličkoj crkvi Vinicki je zapretio da, iako su nacionalisti izašli tokom štrajkova žena ove poslednje dve sedmice da ih spreče da protestuju upadom na bogusluženja i ispisivanjem poruka za legalizaciju abortusa na crkvama, da nemaju nameru da brane pedofile u mantijama i one koji sveštenike seksualne zlostavljače štite.

"Ako sami ne uvedete red, nećete levici polagati računa. Mi ćemo se obračunati s vama. Nećemo braniti palate biskupa, onih koji kriju pedofile. Ako ne očistite Crkvu, mi ćemo to učiniti", poručio je Vinicki.

"Učesnici Marša organizovali su ga iako je to zabranio sud i gradonačelnik Varšave i uprkos negativnoj oceni sanitarne inspekcije. To je tužno da se 102 godine od sticanja nezavisnosti u Poljskoj ne poštuju odluke sudova, a još i da se to pravda patriotizmom", kazala je za portal Onet.pl portparolka gradske vlasti Varšave, Karolina Galecka.

