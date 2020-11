MERE PROTIV KORONE EFIKASNE SU U BORBI SA VIRUSIMA: Ove zemlje su skoro zaustavile sezonu gripa, imaju mali broj obolelih

Grafike prikazuju da je, na primer, na južnoj hemisferi skoro zaustavljena sezona gripa u ovoj godini.

Zemlje poput Australije, Argentine, Čilea, Novog Zelanda i Južnoafričke Republike beleže rekordno nizak broj obolelih od sezonskog gripa, prenosi portal Kliks.

U Australiji je tako od maja do avgusta u periodu od 2015. do 2019. godine prosečno oko 86.000 stanovnika imalo grip, a oko 130 ih je preminulo do 9. septembra 2020.

Takođe, podaci pokazuju da je od 96.294 testiranih u Australiji, samo 946 ljudi imalo grip. Na Novom Zelandu, od 159 uzoraka nije zabeležen nijedan slučaj gripa.

U ovoj studiji korišćeni su podaci o pacijentima koji su od januara do aprila bili testirani i na grip i na kovid-19.

Pokazalo se da je 43 odsto slučajeva s korona virusom i gripom umrlo, u poređenju s 27 odsto onih koji su bili pozitivni samo na korona virus. Slučajevi istovremenog obolevanja obe bolesti zabeleženi su i u SAD.

Prema ovom istraživanju, glavni razlog ''izostanka'' gripa jesu uvođenje mera za sprečavanje širenja korona virusa, a jedna od njih je i uvođenje karantina u nekim zemljama.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir