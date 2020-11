ITALIJANSKI MINISTAR ZDRAVLJA PORUČIO: Krivulja zaraze se stabilizuje, narednih 10 dana će biti presudno

"Krivulja zaraze se stabilizuje. Još je rano reći, ali postoje razlozi da mislimo da će najnovije mere dati neke rezultate. Narednih sedam do deset dana će biti presudno", rekao je Speranza za list La Stampa, a prenosi ANSA.

On je dodao da ne očekuje da će doći do masovne vakcinacije protiv korona virusa do druge polovine 2021. godine.

Ranije ovog meseca italijanska vlada je uvela trostepeni sistem restriktivnih mera, na osnovu procene rizičnosti regija, kojim su one podeljene na žutu, narandžastu i crvenu zonu.

Tokom vikenda mere zaključavanja uvedene su u Kampaniji i Toskani, nakon što su te regije, koje su bile označene kao žute zone umerenog rizika od korona virusa, prebačene u visokorizične crvene zone. U grupi visokorizičnih već se nalaze Kalabrija, Lombardija, Pijemont i Valje Daosta, kao i Bolcano.

U dve trećine od 20 italijanskih regija na snaži su pooštrene anti-kovid mere ograničenja, što znači da su zatvoreni restorani, barovi i prodavnice, izuzev apoteka i trgovina hranom.

Nije ni dozvoljeno prelaziti u druge opštine a među-regionalno kretanje je dozvoljeno samo uz dozvolu, odnosno potvrdu da je neophodno.

U Italiji je od početka pandemije od kovida-19 ukupno preminulo više od 45 hiljada ljudi, a broj zaraženih je blizu milion i 200 hiljada.

