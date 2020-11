TIHI GRAĐANSKI RAT U VATIKANU Bivši papa Benedikt udario na sadašnjeg pontifa, zbog pitanja koje katolike približava pravoslavlju!

Sugestije o velikom rascepu između desno nastrojenog Benedikta i Levičarskog Franja muče taj par otkako je ovaj pre sedam godina zamenio prvog na čelu Vatikana. Kritičari tvrde da Benediktovo prisustvo u crkvi i dalje koči Francisa i njegovu težnju da katoličku crkvu oslobodi naizgled zastarele tradicije. Iako su obojica dali javne komentare u vezi s drugim, prepirka između njih ostavila je mnoštvo posmatrača u strahu za sudbinu crkve - posebno ako Francis nije u stanju da ispuni svoj mandat uvlačenja katoličanstva u 21. vek.

Ali jednu odluku koju je Benedikt doneo ostavio je vatikanske insajdere, a obožavaoce i besne nakon što je iza leđa crkve objavio knjigu o celibatu, u ključnom trenutku kada je Franjo odlučio da ublaži zakone.

U koautorstvu sa kardinalom Robertom Sarom, From the Depths of Our Hearts bio je vrlo kritičan prema bilo kom odmaku od omogućavanja oženjenim muškarcima da postanu sveštenici.

U okviru teksta, Benedikt je rekao: „S obzirom na to da supružnička država utiče na sve ljude i da služba Gospodnja zahteva i potpuno davanje čoveka, ne čini se mogućim realizovati oba poziva istovremeno“.

Bivši pontifeks se prvobitno zarekao da će nasledniku omogućiti da sam izradi crkveni projekat, a Jutjub kanal Rome Reports tvrdi da je taj potez razočarao one koji su bliski Vatikanu.

Izveštava: „Neki su iznenađeni što je Benedikt objavio knjigu o ovom pitanju.

„Prema sekretaru pape emeritusa, on nije u stanju da drži govore o složenim temama, uprkos tome što je koherentan.

Kanal je tvrdio da je Kantalji, izdavač knjige, rekao da su dvojica koautora samo "u potrazi za istinom u ljubavi prema jedinstvu crkve" i da ni na koji način nije kritikovao papu Franju.

Red je zatim ubrzo eskalirao, jer je Benediktov lični sekretar tvrdio da bivši šef želi da njegovo ime bude uklonjeno iz teksta, takva je osuda primljena nakon njegovog objavljivanja.

Drugi kritičari tvrde da je kardinal Sara lažno koristio Benediktovo ime, ali je gvinejski prelat u januaru tvrdio: „Benedikt XVI lično mi je potvrdio da pozdravlja ovu knjigu i srećan je zbog njenog objavljivanja.

„Stoga ceo tekst ostaje nepromenjen, osim uvoda i zaključka, kako je objasnio izdavač Kantalji.

„Sada tražim da se ova sterilna kontroverza završi.“

Međutim, nakon ovog poteza Benediktov lični sekretar je tvrdio da želi da njegovo ime bude uklonjeno iz teksta, takva je osuda primljena nakon njegovog objavljivanja.

Kurir.rs/Express.co.uk

Kurir