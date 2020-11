PREMIJER ŠVEDSKE NAJAVIO NOVE MERE PROTIV KORONE I PORUČIO GRAĐANIMA: Svi sada imamo veliku individualnu odgovornost

Stanje zbog koronavirusa u Švedskoj, koja je nekada imala liberalan pristup tome, znatno se pogoršalo u prethodnim danima pa je tako u nedelju na dnevnom nivou potvrđeno 1.906 novih i 21 smrtni slučaj.

"Svi sada imamo veliku individualnu odgovornost. U životu uvek dođe trenutak kada se za nešto morate žrtvovati i odlučiti da budete odgovorni zbog sebe, svojih bližnjih i cele vaše države. Taj trenutak i dan su upravo sada došli", kazao je Leven.

Dalje je naveo kako je broj pacijenata na intenzivnoj njezi u bolnicama znatno porastao u Stokholmu te da su zdravstveni službenici izrazili zabrinutost zbog nedostatka osoblja navodeći da postoji rizik od nestašice zaštitne opreme.

"Svako mora uraditi ono što je do njega, a to vredi i za vas koji ste stariji od 70 godina i deo ste rizične grupe. Razumem, frustrirajuće je što morate ograničiti svoj život i držati distancu, ali to je trenutno neophodno kako biste sačuvali vaše i zdravlje drugih ljudi i olakšali zdravstvenim radnicima", poručio je građanima švedski premijer.

U Švedskoj su zatvorene srednje škole i univerziteti i zabranjena su javna okupljanja za više od 500 ljudi, a vlasti su preporučile osobama starijim od 70 godina da ograniče kontakt s drugim ljudima, piše US News.

"Želim da budete spremni na to da će se u narednom periodu najverovatnije uvesti strožije mere koje mogu poremetiti vaš život, ali su neizbežne", dodao je Leven.

Kurir.rs/Klix.ba

Kurir