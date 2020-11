PAPE I EGZORCIZAM: Demoni su se navodno plašili Jovana Pavla II, a jedna od meta isterivanja đavola bio je HITLER (VIDEO)

Kao doživotni katolik, italijanski novinar Fabio Marćeze Ragona oduvek je u to verovao. Ali nije znao da će jednog dana o tome napisati knjigu - sve dok svojim „sopstvenim očima“ nije bio svedok egzorcizma i sveštenik ga je zamolio da piše o onome što je video i naučio.

„Mnogi ljudi misle da je đavo izum marketinga“, rekla je Ragona za CNA. Želeo je da ispriča priče o stvarnom imanju i egzorcizmu ne samo da bi podvukao stvarnost i postojanje Satane, već da bi pokazao da „čak i naš sused“ može imati problema sa demonskim, rekao je.

U knjizi „Zovem se Satana: Priče o egzorcizmima od Vatikana do Međugorja“, Ragona razgovara sa egzorcistima da odgovore na pitanja o fenomenu i odgovoru Crkve, a on priča priče običnih ljudi - plus slučajeve koji su išli sve do Vatikan.

„Čak su i pape izvršili egzorcizam, a neki kardinali takođe“, rekla je Ragona.

Prepodobni Pije XII

Priča o kojoj Ragona svedoči u svojoj knjizi je pokušaji časnog Pija XII da egzorcira Hitlera.

„Papina briga, prema svedocima, bila je i sprečavanje dugotrajnog masakra nad Jevrejima“, napisala je Ragona. „I, možda vođen očajem, takođe je pokušao ekstremnu kartu rituala oslobađanja od đavola protiv Firera. Pokušaj koji, međutim, nije imao željeni efekat “.

Činjenica da je Pio XII pokušao da istera demone iz Hitlera prvi put je zabeležena 2006. godine, kada su objavljeni vatikanski dokumenti koji pokazuju da je Pio XII pokušao egzorcizam Hitlera na "velike daljine" iz svoje privatne kapele.

Poznati rimski egzorcista o. Gabriele Amor, koja je umrla 2016. godine, rekla je Vatikanskim vestima u intervjuu iz 2006. godine da veruje da su Hitler i nacisti bili đavolski zaposednuti.

„Nacisti su bili opsednuti. Sve što treba da uradite je da razmislite šta su Hitler - i Staljin učinili “, rekao je Amor. „Gotovo sigurno ih je zaposeo Đavo.“

Amor, koji je više od 20 godina bio egzorcista u Vatikanu, objasnio je u tom intervjuu da je uslov za egzorcizam da se on sprovodi u fizičkom prisustvu opsjednute osobe i uz njihov pristanak, pa „vrlo je retko da se mole i pokušaj egzorcizma iz daljine deluje “.

„Stoga bi pokušaj da se izvrši egzorcizam nad nekim ko nije prisutan ili koji pristaje i želi bio vrlo težak“, rekao je on.

Ali to nije bio jedini egzorcizam koji je Pio XII pokušao da izvede iz Vatikana. Ragona je rekao za CNA da je tokom istraživanja svoje knjige otkrio dokumente koji pokazuju da je papa takođe pokušao svojevrsni egzorcizam protiv Italijanske komunističke partije uoči izbora 1958. godine.

Pio XII se nadao da će sprečiti antikatoličku komunističku partiju da pobedi na izborima. Skoro deceniju ranije, odobrio je dekret vatikanske doktrinarne kancelarije kojim se proglašava članstvo ili podrška Italijanske komunističke partije ilegalnim za katolike.

U izveštaju iz 1969. godine, nećak Pija KSII napisao je da je njegov ujak bio veoma uznemiren i da je imao poteškoća sa spavanjem u danima pred izbore. „U prethodna tri dana takođe je vršio egzorcizam“, izjavio je Karlo Paćeli. Takođe je primetio da se Pije KSII tri meseca pre glasanja molio i prinosio žrtve i trpeo za dobar ishod izbora.

U ovom slučaju, uslišene su papine molitve. Komunistička partija izgubila je izbore od Hrišćansko-demokratske partije.

Benedikt XVI i sveti Jovan Pavle II

Ragona je rekao da je razgovarao sa nekoliko egzorcista koji su rekli da se „đavo plašio“ svetog Jovana Pavla II i Benedikta XVI.

Iako postoje lični izveštaji da su molitve Benedikta KSVI mogle da pomognu oslobađanju nekih ljudi iz poseda, nema dokaza da je on, kao papa ili ranije, ikada sprovodio obred egzorcizma, rekla je Ragona.

Međutim, tokom Benediktovog pontifikata, stariji indijski kardinal izveo je egzorcizam u stražarnici švajcarske garde, prepričava knjiga.

Mlada Italijanka i njeni prijatelji prisustvovali su misi koju je Benedikt XVI ponudio na Trgu Svetog Petra, „i đavo se odmah otkrio“. Dok su njeni prijatelji tražili pomoć za ženu zajedno sa nekim mladim stražarima, prišao je kardinal Ivan Dias. Tražio je, strogim tonom, mesto za „molitvu za dušu“ i ponuđena mu je stražarnica, koja se nalazi tik ispred stubova trga.

Prema rečima očevidaca, nakon intenzivnih 20 minuta molitve, izgledalo je da je mlada žena oslobođena i otišla.

Benedikt XVI, „uprkos tome što nikada nije primio zahteve za egzorcizam ... borio se protiv đavola u drugim avionima“, rekla je Ragona. „Borio se i molio za duše u bolovima, pisao je i govorio vrlo jake reči, koje su otvorile oči, što je oslobodilo gnev Sotone.“

Takođe postoje svedočenja da je sveti Jovan Pavle II izvršio najmanje tri egzorcizma dok je bio papa: 1982, 1984 i 2000. Knjiga deli detalje ovih trenutaka o čemu je svedočio dugogodišnji papin fotograf Arturo Mari i o čemu svedoči o. Amor.

Prema izveštajima, oni iz 1982. i 1984. bili su efikasni u trajnom oslobađanju mladih žena. Ali treća, koja se održala ispred Trga Svetog Petra nakon jedne od opšte publike Jovana Pavla II 2000. godine, imala je dobar efekat, ali nije uspela da oslobodi devojčicu, napisao je Amor.

„Dok je još bio živ, Jovan Pavle II je, osim vežbanja egzorcizma, svojom molitvom predstavljao veliku uznemirujuću za oca laži“, napisala je Ragona, „đavo ga je u praksi uvek mrzeo i mrzi i dalje , prvo kao papa, a sada kao svetac “.

Papa Franja

Ragona je za CNA rekao da papa Franja nikada nije izvršio obred egzorcizma dok je bio papa, ali se molio za oslobađanje opsjednutog Meksikanca, Angela V., koji je tražio njegove molitve.

Prvi susret pape Franje sa Angel-om bio je u maju 2013. Posle prinošenja mise na trgu Svetog Petra, papa je otišao da pozdravi bolesne, uključujući Angel. Čoveka je pratio sveštenik, koji je objasnio Francisku da su Angel zaposeli demoni i da su u Rimu radi egzorcizma. Papa Franja je stavio ruku na čoveka i molio se za njega.

Čovek je prošao nekoliko egzorcizama u Rimu, ali nije uspeo da se oslobodi demona koji su ga posedovali.

2015. godine Angel je pisao papi Franji, prepričavajući njegovu priču i tražeći njegove molitve. Angel je zamolio Svetog Oca da mu saopšti vreme i dan kada će se moliti za njega, kako bi mogao da se podvrgne još jednom egzorcizmu u Meksiku sa dodatnom snagom molitvi pontifikata.

Tako je papa Franjo ponudio svoju jutarnju misu u pansionu Santa Marta za Angel 27. aprila 2015, i ponovo 13. maja 2015.

Ragona je napisao da, prema Anđelovom duhovniku, još uvek nije oslobođen od četiri demona koja ga poseduju, ali je „malo bolji“. Više od jednog egzorcista reklo je da demoni komunicirani tokom egzorcizma neće napustiti Angela dok abortus ne bude legalizovan širom Meksika, ali Ragona u knjizi ističe da demoni možda lažu. Takođe su rekli da će Angel biti oslobođen 8. decembra, na praznik Bezgrešnog začeća, ali ne u kojoj godini.

