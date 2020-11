MNOGI TVRDE DA SU ŠVEĐANI POPUSTILI PRED KORONOM: Evo koliko su preuzeli od mera koje koriste ostale zemlje! (VIDEO)

Ovih dana mnogi naslovi čitaju da je Švedska uvela „nove, najstrože mere do sada“ i da je na delu neuspeh „liberalne strategije“ u borbi protiv koronavirusa, zasnovan na poverenju u odgovorno ponašanje sopstvenih građana, umesto da propiše seriju zabrana. Takav pristup odvojio je Švedsku od ostalih evropskih zemalja od početka pandemije.

Šta se zapravo dogodilo objašnjava švedsko izdanje portala The Local.

Švedska je u ponedeljak uvela zabranu okupljanja više od 8 ljudi na javnim događajima. Zabrana stupa na snagu 24.11. i trajaće najmanje četiri nedelje. Prethodno ograničenje, na snazi od marta, bilo je postavljeno na 50 ljudi, što je u oktobru nakratko povišeno na 300 ljudi za određene događaje. Ali sve švedske regije zadržale su ograničenje za 50 osoba koje ostaje na snazi za određene događaje u kojima sede i za koje regioni tek treba da odluče da li će ih uključiti u novo ograničenje za osam ljudi po događaju.

Ono što novu meru izdvaja od prethodnih jeste činjenica da je ovog puta to zakonski propis, a ne preporuka. To znači da će policija moći da otkaže ili prekine javne događaje koji krše zabranu, a kazna može biti novčana kazna ili zatvor do 6 meseci.

Naravno, ključno pitanje je šta je „javni događaj“ u Švedskoj? Zakon kaže da su to sve događaji koje policija treba da prijavi ili odobri. To su javna okupljanja i događaji za širu publiku, poput pozorišnih predstava, protesta, predavanja, koncerata i sportskih događaja.

Ali švedski premijer Stefan Lofven objasnio je da bi ograničenje za javna okupljanja do 8 ljudi trebalo da posluži kao standard i za privatna okupljanja i pozvao građane da otkažu velike večere, zabave i nepotrebna putovanja u biblioteku i teretanu. Ali za sve ove aktivnosti ne postoji formalna zabrana.

Događaji i lokacije koji nisu obuhvaćeni zabranom uključuju i korporativne „događaje“ koji nisu otvoreni za javnost. To znači da ako švedska kompanija ima, na primer, svoj „klub“, njeni članovi mogu da dođu u njega i druže se bez ikakvih ograničenja. Zabrana se takođe ne odnosi na teretane, bazene, biblioteke, restorane, škole, javni prevoz, tržne centre i tako dalje. Ali većina švedskih regija izdala je preporuke građanima tražeći od njih da se uzdrže od bliskog kontakta sa ljudima s kojima ne žive dok odlaze u prodavnice.

Privatna okupljanja nisu obuhvaćena zakonskim izmenama pre svega zato što švedski ustav u svom sadašnjem obliku i sadržaju ne dozvoljava ograničenja na privatna okupljanja. Dalje, to je i pitanje praktičnosti, jer, kako kaže premijer Lofven, „zdrav razum ne može biti propisan zakonom“.

Naime, tokom pandemije švedske vlasti su zauzimale pristup da je bolje objasniti ljudima kako bi se trebalo ponašati i insistirati na tome da se promene u ponašanju javljaju dobrovoljno, nego da uvode složeni set zakonskih zabrana. Tako se od aprila Šveđanima savetuje da ograniče kontakt sa drugim ljudima i drže se podalje na javnim mestima. Poslednjih nedelja većina regiona takođe je uvela strože preporuke kojima se ljudi pozivaju da izbegavaju druženje sa ljudima sa kojima ne žive.

Što se tiče restorana i barova, ograničenje od 8 ljudi na jednom mestu ne važi za njih. Ali od početka novembra za njih su uvedena posebna pravila prema kojima više od 8 ljudi ne može da sedi za jednim stolom. Takođe, rastojanje između stolova mora biti najmanje metar i po. Ono što će donekle ograničiti rad restorana je nemogućnost organizovanja koncerata koji bi spadali pod zabranu javnih događaja.

Dalje, švedska vlada takođe je predložila zabranu pijenja alkohola u restoranima i pabovima posle 22 sata - uredba bi trebala stupiti na snagu 20. novembra, a zabrana će trajati do kraja februara 2021. godine.

Zabrana okupljanja više od 8 ljudi ne odnosi se ni na radna mesta, ali švedske zdravstvene vlasti preporučuju svima koji mogu raditi od kuće.

Švedska još uvek nema zakon ili preporuku za nošenje maski bilo gde izvan sistema zdravstvene ili socijalne zaštite. Privatne kompanije mogu propisati drugačija pravila. Premijer je pojasnio da ne postoji preporuka da se ne nose maske, dok je direktor Agencije za javno zdravlje Johan Carlson rekao da se oni fokusiraju na sprečavanje događaja na kojima se okuplja veliki broj građana.

Šta novo ograničenje okupljanja građana znači za Božić i praznike još nije jasno, jer je trenutno zakazano da traje do 23. decembra. Ali ministar unutrašnjih poslova Mikael Damberg rekao je da će ta mera ostati duže na snazi ako to zahteva epidemija.

"Ulazimo u novu sezonu, zimskog turizma i putovanja, posete prijateljima i porodici za Božić, školske praznike i tako dalje. Sa novim preporukama izaći ćemo u javnost pre Božića i tada ćemo imati jasniju sliku", rekao je Johan Carlson.

Na kraju, treba podsetiti da posetite ljude u staračkim domovima i nemotivni ponovo nisu zabranjeni, što je bio slučaj do rane jeseni. Ali ako je potrebno, vlada će ih ponovo uvesti. U međuvremenu su neke institucije za starije i nemoćne osobe same uvele zabranu poseta.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

