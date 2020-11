MAKRON JE OTIŠAO PREDALEKO: Dok se raspravlja o spornom zakonu o bezbednosti, hiljade na ulicama brane svoje slobode! (VIDEO)

Predlog zakona predviđa da će krivičnim delom biti smatrano "širenje na bilo koji način i na bilo kojim medijima s namerom izazivanja fizičke ili psihičke štete, fotografija lica ili bilo kog drugog elementa kojim bi policijski službenik mogao da bude identifikovan".

Počinioci ovog dela mogli bi da se suoče sa zatvorom do godinu dana i novčanom kaznom od 45.000 evra, prenosi AP.

Za predlog novog zakona zalažu se poslanici iz stranke predsednika Emanuela Makrona, koji čine većinu u parlamentu.

Ministar unutrašnjih poslova Žerar Darmanin rekao je pred poslanicima da je cilj zakona da spreči nasilje nad policijskim službenicima koji bi mogli da budu identifikovani na video snimcima.

On je rekao da to neće uticati na novinare, koji će i dalje moći da snimaju policijske službenike i da te snimke objavljuju, kao i da to važi i za obične građane.

Među kritičarima zakona su i Ujedinjene nacije, ombudsman Francuske i Novinari bez granica, koji tvrde da predlog zakona umanjuje slobodu medija.

Više od sto ljudi iz udruženja novinara i organizacija za zaštitu ljudskih prava okupilo se danas u podne isped zgrade parlamenta u Parizu, uoči početka rasprave o predlogu novog zakona koja je počela veceras.

Iz kancelarije Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija strahuju da bi zakon mogao da dovede do značajnih kršenja ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, posebno prava na privatnost i prava na slobodu izražavanja.

Obmudsman Francuske je rekla da bi zakon mogao značajno da umanji fundamentalna ljudska prava. Ona je istakla da je objavljivanje fotografija policijskih intervencija legitimno i neophodno za demokratsko funkcionisanje društva.

