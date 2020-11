PUTIN PORUČIO: Preuzeo sam na sebe posredovanje u rešavanju situacije u Karabahu! Stanje u Jermeniji je njihova unutrašnja stvar

On je rekao da je bio u kontaktu i sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom i sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

„Bio je to složen proces, koji je, rekao bih, oduzimao energiju sa svih strana ja mislim. To se dogodilo kao rezultat trilateralnih konsultacija, u suštini sam morao da preuzmem na sebe ulogu posrednika kada sam razgovarao sa jednim i sa drugim liderom. Slušao sam njihove zahteve i pretenzije vezane za tekst, unosio neke izmene, kontaktirao drugu stranu, slušao njene želje i zahteve, a zatim se konsultovao sa prvom o prihvatljivosti tih pozicija za druge partnere. Faktički je to bio ravnopravan trilateralni rad“, rekao je ruski predsednik za televiziju „Rusija 24“.

Predsednik je ranije izjavio da konačni status Karabaha nije rešen i da Moskva održava status kvo.

Podsetimo, lideri Rusije, Azerbejdžana i Jermenije, Vladimir Putin, Ilham Alijev i Nikol Pašinjan, potpisali su 10. novembra zajedničku izjavu o potpunom prekidu borbenih dejstava u Nagorno-Karabahu. Kako se navodi u izjavi, jedan deo regiona prelazi pod kontrolu Azerbejdžana, strane će razmeniti zarobljenike, a ruske mirovne snage biće raspoređene duž kontakt linije i duž Lačinskog koridora koji povezuje Karabah sa Jermenijom.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, u sastavu ruskog mirovnog kontingenta u zoni sukoba u Nagorno-Karabahu biće 1960 vojnika, 90 oklopnih transportera, 380 jedinica automobilske i specijalne tehnike.

PUTIN: SITUACIJA U JERMENIJI JE NJIHOVA UNUTRAŠNJA STVAR

Situacija u Jermeniji posle potpisivanja Sporazuma o prekidu vatre je unutrašnje pitanje te zemlje, ocenio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Od trenutka kada je potpisan zajednička izjava lidera tri zemlje 9. novembra, u Jerevanu traju protesti na kojima se traži ostavka premijera Nikole Pašinjana zbog, kako smatraju demonstranti, izdaje.

„Što se tiče unutarpolitičke situacije u Jermeniji, to nije naša stvar, to je stvar Jermenije. To je nezavisna, suverena država, koja ima pravo da rešava svoja unutrašnja pitanja onako kako smatra da treba“, rekao je Putin za TV „Rusija 24“.

On je, međutim, dodao da organizovanje unutrašnjeg političkog života uz pomoć „ulice“ ne vodi ničemu dobrom, te da je potrebno konsolidovati a ne rasturati društvo.

„Raskol u društvu ne vodi ničemu dobrom. Smatrao sam i smatram da država koja se nalazi u teškom položaju, na ivici borbenih dejstava, ne sme sebi da dozvoli organizovanje političkog života i vlasti uz pomoć ulice“, rekao je Putin.

Ruski predsednik je još dodao da optužbe na račun Pašinjana o izdaji nemaju nikakvog osnova.

