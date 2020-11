NE ŽELE DA PRIZNAJU DA VIRUS POSTOJI: Medicinska sestra iz SAD otkrila šta joj pacijenti zaraženi koronom govore pre smrti (VIDEO)

"Jako mi je teško gledati kako ljudi još uvek ne žele da priznaju da koronavirus postoji, mada dođu u ambulantu s jako teškim simptomima. Žele neki čarobni lek i odbijaju da poveruju da imaju Kovid-19", kazala je Doering.

"Postoji razlog zašto sam o tome pisala na Tviteru. Naime, ne radi se o jednom pacijentu, jednom izdvojenom slučaju. Bilo je više pacijenata kojima su zadnje reči na samrti bile da se ovo ne događa i da nije stvarno. Umesto da svoje poslednje trenutke provedu sa porodicom, oni su puni gorčine. To me stvarno rastužilo neki dan; nisam mogla da verujem da će to biti njihove zadnje misli i reči", objasnila je.

Ponekad se ljute na medicinsko osoblje

Kada je novinarka upitala sestru da li su takvi pacijenti ljuti na nju, ona je odgovorila da su zapravo ljuti na celu situaciju, a budući da ne veruju da postoji kovid-19, često to usmere prema medicinskom osoblju.

"To je u redu. Mi to možemo podneti. Zato smo tu. Problem je u ukupnoj slici, odnosno kada pokušate da urazumite ljude. Recimo, znam ih pitati hoćemo li nazvati njihove supruge, decu, porodice, a oni odgovore da ne treba jer će oni biti dobro. Kada im pogledam nivo kiseonika u krvi, vidim da je jako niska i znam koje mogu biti posledice. I onda sam tužna, ljuta, frustrirana. Pa to sve prihvatim jer znam da ću se ponovno suočiti s takvom situacijom", odgovorila je medicinska sestra.

"Oni bi radije imali upalu pluća ili rak"

Novinarka Alisin Kamerota upitala je zatim Doeringova što takvi pacijenti misle – od čega boluju?

"Mislim da traže spas u bilo čemu. Žele da to bude upala pluća. Neki su mi čak govorili kako imaju rak pluća, a ne koronavirus. Ja im kažem kako imaju kovid-19, no u to ne poveruju čak ni nakon što dobiju pozitivne rezultate testiranja. Naravno, nisu svi takvi, imamo puno pacijenata koji su jako zahvalni i razumni, no to mi sada nije u glavi. Želim da se kao medicinska sestra sećam pozitivnih trenutaka, gde smo ljudima spasili život, a ne ovakvih situacija", ispričala je Doeringova.

"Često se osećam kao da sam u nekom horor-filmu koji nikako da završi i koji stalno kreće ispočetka. To je tužno jer se tako osećaju svi lekari i sve medicinske sestre u državi. Ljudi se razbole na isti način, lečimo ih na isti način, umiru na isti način i onda sve ispočetka. Zahvalna sam na svemu što sam naučila, znam da pomažem ljudima. Ali stvarnost je takva da situacija s koronavirusom još uvek ne ide prema boljem", zaključila je.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir