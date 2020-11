BAJDENOV TIM GUBI STRPLJENJE: Na republikance koje podržavaju Trampa i njegove tvrdnje o izbornoj krađi kreću - TEŠKIM ORUŽJEM

Ali iza kulisa, Bajdenovi savetnici su usred žestokog lobističkog blickriga da bi se Trampovi saveznici povukli. Oni šalju emisare iz prošlih administracija - republikanske i demokratske - zajedno sa širokim spektrom vođa poslovnih i interesnih grupa da posreduju u Bajdenovo ime. Prema trojici tranzicionih zvaničnika, Bajdenov tim pregovara sa više republikanskih lidera i nosiocima funkcija kako bi okončao zastoj u tranziciji, upozoravajući ih na rizike po nacionalnu bezbednost i javno zdravlje ako novoizabrani predsednik ne dobije pristup vladi.

Bajden i novoizabrana potpredsednica Kamala Haris takođe raspoređuju pomoćnike i saveznike da pojačaju javni pritisak na administratora opštih službi Emili Marfi, koja je odbila da prizna Bajdenovu pobedu i tako dozvolila da zvanično započne tranzicija. A Bajdenov spisak medicinskih stručnjaka kruži na kablovskoj televiziji da bi tvrdio da tranzicija sada treba da krene da bi zemlja sledeće godine brzo distribuirala vakcine Covid-19 stotinama miliona Amerikanaca.

Pridružili su se i demokratski kongresni lideri koji kritikuju Marfijevu zbog zadržavanja tranzicije.

„U jednom trenutku moramo prepoznati prkos onome što jeste. A to nije podnošljivo. Imali smo izbore. Džo Bajden je pobedio - nije, čak ni blizu - to je odlučujuća pobeda “, rekao je predstavnik Geri Konoli, predsedavajući ključnog pododbora za nadzor Doma koji je pisao Mafijevoj. „Brinem o presedanu. Ako se ovo ne ospori i brzo rasprši - deo poricanja ovde - postaje nova taktika u izvlačenju izbora i zamagljivanju rezultata u glavama mnogih ... glasača. A to je opasno u demokratiji “.

Bajdenov tim pokušava da pređe granicu između miniranja Marfijeve i republikanaca - zbog čega bi mogli da kopaju dublje - i ističući ono što oni nazivaju legitimnom opasnošću od odlaganja.

Žele da izbegnu otvoreni partizanski rat, uvereni da bi to samo dodatno raspalilo Trampa i njegove pristalice. Umesto toga, razmišljanje ide privatno, vršite pritisak i uklanjajte dovoljno cigli u Trampovom zidu branilaca dok se ne sruši.

„Opšte držanje je svaka opcija koja je na stolu, ali trenutno se zaista pokušavamo usredsrediti na fazu javnog pritiska i zaista pokušavamo prikazati cenu neprimanja„ utvrđivanja ““ - termin za prepoznavanje Bajdena kao pobednika - rekao je još jedan demokrata uključen u diskusije.

Ali nagovaranje republikanaca da se okupe bio je slogan.

Do sada je samo pola tuceta republikanskih senatora podržalo Bajdenov stav da bi tranzicija trebalo da formalno započne ili javno priznalo njegovu pobedu: Mit Romni (Juta), Suzan Kolins (Mejn), Marko Rubio (Florida), Ben Sase (Nebaraska ), Lisa Murkovski (Aljaska) i Džim Rič (Ajdaho).

„Mislim da to ne bi nanelo štetu štetnoj za tranziciju“, rekao je Rubio prošle nedelje. „Mislim da to ništa ne priznaje“, misleći na Trampove pravne izazove na izborima.

Pomoćnici Bajdena pokušavaju da problem uobliče u stvarni život. Ako on i njegovo osoblje uskoro ne budu ubrzani, to bi naciju moglo učiniti ranjivom na strane pretnje, kažu oni. Masovni poduhvat distribucije vakcina Covid-19 mogao bi biti odložen mesecima odsustva koordinacije između Trampove vlade i dolazeće administracije.

Trampova radna grupa za koronavirus trenutno izrađuje planove za distribuciju vakcina - proces koji po zakonu isključuje Bajdenov tim - kada će gotovo sigurno pasti na izabranog predsednika da nadgleda stvarni proces. Drugi savetnik ukazao je na primedbe Entonija Faučija, najvećeg nacionalnog stručnjaka za zarazne bolesti, nazivajući tranzicionu poteškoću pretnjom po javno zdravlje.

Nekoliko pomoćnika i savetnika Bajdena predvideli su skok slučajeva koronavirusa, a zabrinutost zbog odlaganja vakcine podstaći će republikance da promene svoj stav. Međutim, republikanci takođe osećaju pritisak da dovedu u pitanje osnovanost Bajdenove tvrdnje o Beloj kući i bacaju sumnju na potvrđivanje izbornih rezultata u Pensilvaniji, Arizoni i Mičigenu. Tramp takođe sprovodi ponovno brojanje u Džordžiji i delimično u Viskonsinu.

Sam Bajden i njegov tranzicioni tim više puta su isticali rizike ako im se ne dozvoli pristup vladinim podacima o pandemiji. Bajden je u ponedeljak upozorio da „više ljudi može umreti“ ako tranzicija ne krene napred.

U pozivu za brifing Covid-19 u utorak, Bajdenov tim medicinskih stručnjaka rekao je da će njihovu sposobnost za izradu planova za distribuciju vakcina kočiti nedostatak pristupa zvaničnim vladinim podacima o slučajevima koronavirusa, broju bolničkih kreveta i zalihama, uključujući ličnu zaštitnu opremu .

Sekretar za zdravstvo i socijalne usluge Aleks Azar rekao je da njegovo odeljenje neće raditi sa Bajdenovim timom pre nego što GSA donese odluku.

„Nismo mogli da pristupimo vrstama tšarke o kojima treba da znamo - dubinu zaliha, znamo da ih uopšte nema mnogo “, rekao je Bajden na virtuelnom sastanku zdravstvenih radnika u sredu. Rekao je da su njegovi zdravstveni savetnici još uvek u mraku oko Trampovih planova za distribuciju vakcine.

Da bi dodatno istakao to pitanje, Bajden se ove nedelje sastao sa spoljnim stručnjacima za nacionalnu bezbednost u Vilmingtonu, da bi razgovarali o njihovim iskustvima u borbi protiv koronavirusa. I dok je Harris dobio poverljivi obaveštajni brifing u svojstvu senatora, Biden je primetio da on nema pravo na takve poverljive brifinge dok GSA ne deluje.

Odbijanje GSA da prizna Bajdenovu izbornu pobedu takođe blokira pristup milionima dolara vladinim resursima koji bi pokrili čitav niz troškova, poput osoblja, putovanja, stručnjaka i konsultanata. To bi takođe omogućilo Bajdenovom timu da slobodno kontaktira vladine zvaničnike, uključujući Faucija.

Iako postoje pravne mogućnosti za pokušaj forsiranja ruke GSA, Bajdenov tim ih za sada izbegava. Sudska bitka bi se mogla vratiti i izazvati još duža odlaganja, kažu oni.

Ali demokrate gube strpljenje, posebno sa Marfijem, kojeg optužuju da je tražio Trampove naloge tokom celog njegovog mandata. Marfijeva, iako je glasnogovornica GSA, rekla je da će se i dalje pridržavati svih zakonskih zahteva i pridržavati se prethodnog presedana.

„Sve što sam video u vezi sa ponašanjem i ponašanjem administratora Murphi je da ona pozdravlja samo jedan izvor moći“, rekao je Konoli. „A to je Donald J. Tramp.“

