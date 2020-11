NEMCI PROIZVODE POSEBNE FRIŽIDERE ZA ČUVANJE VAKCINA NA MINUS 80: Imaju specijalnu izolaciju, a nema problema iako nestane struja

Nemačka kompanija Binder krenula je sa proizvodnjom posebnih frižidera specijalizovanih za čuvanje vakcina protiv koronavirusa, na temperaturi od minus 80 stepeni.NEMCI PROIZVODE POSEBNE FRIŽIDERE ZA ČUVANJE VAKCINA NA -80 STEPENI: Uređaji imaju specijalnu izolaciju, a

Zaposleni tehnološke kompanije "VA-Q-TEC" pripremaju kutije sa veoma niskim temperaturama u kojima će se transportovati vakcine.

"Možemo da spustimo temperaturu do minus 90 stepeni. Zašto je to važno? Zato što vakcine MRNA moraju da budu čuvane u ekstremno hladnim uslovima. Tamo možete da ih skladištite duže vreme pre nego što budu distribuirane i korišćene. To je sve moguće uz ovaj uređaj, koji sve zamrzava na ultra-niskim temperaturama. Poseban je jer ima veoma, veoma dobru izolaciju koja omogućava bezbedno čuvanje na temperaturama od minus 70 ili minus 90 stepeni. U zavisnosti od želja klijenta, čak iako je spoljna temperatura oko 20 ili 25 stepeni, postoji razlika od čak 100 stepeni. U slučaju nestanka struje, izolacija ostaje netaknuta naredna 24 sata, tako da ono što se nalazi u frižideru nije oštećeno", rekao je Piter Vimer, potpredsednik kompanije Binder inovejšn end produkt.

Piter Binder, izvršni direktor kompanije, kaže da im se proizvodnja povećala značajno u poslednja 3 meseca.

"Pričamo o trocifrenim procentima. Kao što možete da zamislite, potražnja za ovim uređajima se povećala u poslednjih nekoliko nedelja, a naravno da želimo da zadovoljimo sve mušterije, da damo maksimalni doprinos kako bi se vakcine po planu i u kratkom vremenskom periodu transportovale", naveo je.

