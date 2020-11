ITALIJANSKA POLICIJA VOZI LAMBORGINIJA 230 NA SAT, ALI SA RAZLOGOM: Za samo 2 sata dostavili bolnici bubreg za transplantaciju

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona “Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW