GEJTS O VAKCINAMA PROTIV KORONA VIRUSA: Do februara će se pokazati da su efikasne i sigurne! Probajte da izdržite i nosite maske

Fajzerove i Modernine vakcine po prvim su podacima jako delotvorne, a Gejts tvrdi kako očekuje da ista stvar bude i sa vakcinama od AstraZeneca, Džonson i Džonsona, kao i te Novavaksa.

"Verujem da će se do februara pokazati da su sve te vakcine efikasne i sigurne. I dalje raste broj novozaraženih i očekuje se dalji rast sve do februara, a to bi u SAD-u moglo značiti preko dve hiljade mrtvih dnevno u tom periodu", rekao je Gejts pa se dotakao mera:

"Nosite maske. Pokušajte izdržati do proleća jer tada će vakcine zaista početi da smanjuju broj zaraženih, a pomoći će i promena vremena na toplije.

Neke vakcine imaju logističke probleme, poput Fajzerovog, koje se mora skladištiti na čak -75 stupeni Celzijusovih. Ipak, Gejts veruje kako će ti problemi biti rešiti.

"Morate se pobrinuti da se neka vakcina ne potroši uzalud, ali verujem da će se logistika već nekako rešiti. Mislim da će biti dovoljno ljudi koji će se odmah vakcinisati i i onda će oni privući ostale pa ćemo vremenom doći na taj nivo od 70 odsto i više onih koji su nam potrebni kako bismo sprečili širenje bolesti.

Za kraj, za CNN se dotakao i Dana zahvalnosti pa je otkrio kako će s nekim članovima porodice biti na video vezi kako bi smanjili broj onih koji se nalaze u istoj prostoriji zbog korona virusa.

Kurir.rs/24sata.hr

Kurir