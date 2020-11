TRUDO JE KASNO SHVATIO DA JE NAVUČEN: Ruski pranksteri Leksus i Vovan udarili na slabu tačku kanadskog premijera! (VIDEO)

Ruske šaljivdžije koji su se predstavljali kao poznata ekološka aktivistkinja Greta Tunberg navodno su telefonski razgovarali sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom i između ostalog tražili od političara da napusti NATO. Zvuk navodnog razgovora od tada je postavljen na Jutjub kanal šaljivdžija.

Poziv je navodno snimljen u januaru usred eskalirajućih tenzija između Sjedinjenih Država i Irana, i nekoliko dana nakon što je Islamska Republika greškom oborila ukrajinski putnički avion iznad iranske prestonice.

Tokom razgovora sa Trudoom, navodna Greta je rekla da je "zabrinuta rastućom međunarodnom krizom i očekivanjem Trećeg svetskog rata". „Veoma je zastrašujuće“, rekao je šaljivdžija.

Premijer se složio sa lažnom Gretom i rekao da je razgovarao sa svetskim liderima i podstakao ih da smanje tenzije.

Tada je šaljivdžija zatražio od Trudoa da utiče na predsednika NATO-a i SAD-a Donalda Trampa, kojeg je lažna Greta nazvala „gadom“ koji čini „sve da nas ubije“.

Kanadski premijer je rekao da razume da "ljudi mogu da osete veoma-vrlo snažno prema" Trampu.

Trudoove reči su potom navele lažnu Gretu da podstakne premijera da zaustavi ratove i napusti NATO kako bi stvorio svet u kome ima mesta "za sve".

"Napustite NATO, bacite oružje, berite cveće, osmehujte se prirodi, živite kao čovek. Možemo stvoriti svet u kome ima mesta za sve. Za bele i crne. Hrišćane i muslimane. Tramp i Putin. Za vas i mene . Za [britanskog premijera] Borisa Džonsona. Za [bivšeg lidera Laburističke partije Ujedinjenog Kraljevstva] Džeremija Korbina. Za Terense i Filipa, koji su takođe poznati u vašoj zemlji ", rekla je šaljivdžija koja se predstavljala kao Greta Tunberg.

Nakon toga, šaljivdžija je zamolio Trudoom da ga upozna sa Terensom i Filipom, likovima iz crtanog filma South Park, koji žive u Kanadi.

Na to je Trudo odgovorio: "Bio bih srećan. Zamoliću svoj tim da pokuša da smisli kako da vas povežemo. Jer sada nemam njihove direktne koordinate sa mnom. Ali možemo to da pratimo".

Njegov odgovor obradovao je lažnu Gretu Thunberg "Oh, to je lepo. Tako da me možete upoznati sa Terensom i Filipom? Da li bi to bilo moguće?", Rekao je šaljivdžija.

I u tom trenutku Trudo je očigledno shvatio da je bio podvale.

"Čekajte, Terens i Filip, nisu li bili u South Parku? Ja ih lično ne poznajem. Verujem da su parodija South Park-a od Kanađana", rekao je pre nego što je brzo prekinuo poziv. "Zadovoljstvo mi je razgovarati s tobom, Greta. Radujem se što ću uskoro ponovo razgovarati s tobom. Čuvaj se".

Vladimir Kuznjecov i Aleksej Stoljarov, koji se predstavljaju kao Vovan, odnosno Lekus, tvrdili su da su zezali mnoštvo poznatih ličnosti i političara, uključujući šefove država poput turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i poljskog predsednika Andžeja Dude.

Navodi se da su prevarili pevača Eltona Džona, pretvarajući se da je ruski predsednik Vladimir Putin. Tokom razgovora šaljivdije su zamolile muzičara da zakaže sastanak na kojem će se razgovarati o gej pravima u Rusiji.

