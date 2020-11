OVA ERUPCIJA JE PROMENILA MAPU SVETA: Eksplozija Krakatoa je ubila 36.000 ljudi, pomračila Sunce i izazvala malo ledno doba VIDEO

„Pepeo je padao toliko gusto da je zaklonio sunce“, navodi se u izveštaju koji je kasnije sačinilo Kraljevsko društvo Velike Britanije. Tokom narednih nekoliko meseci, prema izveštaju, drugi brodovi su primetili zloslutne tutnjave sa ostrva, čije je indonežansko ime bilo Krakatau, mada će kasnije postati poznato - verovatno zbog tipografske greške nekoga ko je prenosio vest - kao Krakatoa.

Konačno, 27. avgusta 1883. godine kolosalna vulkanska erupcija srušila Krakatou, uzrokujući da se dve trećine vulkana sruši i padne u more i generiše masivne tokove lave, plavca i pepela. Eksplozija je takođe pokrenula ogromne cunamije koji su preplavili stotine priobalnih gradova i sela, uzrokujući smrt oko 36.000 ljudi, prema Nacionalnoj upravi za okeane i atmosferu (NOAA). Krakatoa, koja je postigla 6 na indeksu eksplozivnosti vulkana, bila je jedna od najvećih dokumentovanih vulkanskih erupcija u poslednjih 760.000 godina.

Krakatoa je postao jedan od najpoznatijih vulkana ikada, ne samo zbog zastrašujuće snage i efekata, već zato što je to bila prva zaista gigantska erupcija u doba kada su ljudi imali komunikacionu tehnologiju - telegrafske linije i štampane novine - za prenos događaja, kao i naučne instrumente za merenje njegovih efekata. Legenda je postepeno rasla, a Krakatoa je na kraju postao pravi King Kong vulkana, čak i služeći kao tema kinematografskog istorijskog trilera "Krakatoa, istočno od Jave", u kojem su glumili Maksimilian Šel, Dajan Bejker i Brajan Kit, i tema filma bestseler iz 2003. godine, „Krakatoa: Dan kada je svet eksplodirao: 27. avgusta 1883.“, autora Simona Vinčestera.

Erupcija Krakatoe proizvela je najglasniji zvuk u modernoj istoriji, onaj koji se čuo na više od 10 posto Zemljine površine, navodi NOAA. Na ostrvu Mauricijus u Indijskom okeanu, udaljenom više od 4.600 kilometara, ljudi su čuli kako zvuči kao daleka pucnjava.

Stvorio je intenzivne talase pritiska koji su putovali nekoliko puta oko planete, uzrokujući skokove na naučnim instrumentima u Velikoj Britaniji i SAD.

Kako je Krakatoa eksplodirao, poslao je u vazduh nešto razbijene stene veličine 21 kubnih kilometara. Pepeo od eksplozije uzleteo je 80 kilometara , gotovo do ivice Zemljine mezosfere, i pokrivao područje od776.996 kvadratnih kilometara.

„Vulkan Krakatoa je povratio tamno crni oblak koji se širio preko vedrog tropskog neba sa nezamislivom crninom, gurajući zemlju u potpunom mraku“, navodi se u tekstu objavljenom u Los Anđeles Heraldu dve nedelje nakon toga.

Pepeo se peo i postepeno zaogrnuo planetu izmaglicom koja je dovela do stvaranja oreola oko meseca i sunca, a filtrirao je dovoljno sunčevog zračenja da spusti globalne temperature na čak 32,9 stepeni Fahrenheita (0,5 stepeni Celzijusa) tokom cele godine nakon što se to dogodilo , prema NOAA.

Erupcija 1883. godine bila je moćna iz nekoliko različitih razloga, objašnjava Don Tomas, geohemičar i direktor Centra za proučavanje aktivnih vulkana na Univerzitetu Havaji Hilo.

„To je vrsta erupcije u kojoj rezervoar magme ispod vulkana ispušta dovoljno lave da se struktura sama uruši“, objašnjava Tomas. "Trenutno se misli da su ove erupcije možda rezultat procesa mešanja magme - vruće, polutečne stene smeštene ispod površine Zemlje - u komori za magmu. Rezervoar magme može biti aktivan dugi niz godina, ispuštajući umerene količine lave periodično, ali, ako se injekcija magme iz mnogo dublje kore podigne ispod rezervoara magme, sistem može postati nestabilan: vrelija, manje gusta bazaltna magma iz dubine sedi ispod hladnije, a gusta magma gore “.

„Ako se akumulira dovoljno bazaltne magme“, nastavlja Tomas, „može doći do prevrtanja koji će vruću magmu vrlo brzo dovesti do male dubine i omogućiti joj da počne da se otplinjuje (eksplodira) kroz postojeći magmatski provodnik na površinu. Kao vrh ako se vulkan oduva, eksplozivni front će se pomeriti nadole u ​​stariju magmu usled depresurizacije - nekako poput reakcije ekspres lonca- i ispuštanje velike količine lave.

„Kako pritisak unutar dubljeg rezervoara bude opadao, površina vulkana će se srušiti sama na sebe - a zajedno s kolapsom dolazi i ogromna količina morske vode što dovodi do dalje eksplozivne aktivnosti“, nastavlja Tomas.

Koliko god bila zastrašujuća sama vulkanska erupcija, gigantski cunami koje je generisao Krakatoa, čak su i smrtonosniji, prema NOAA. Neki od talasa stigli su do Havaja, pa čak i do Južne Amerike, na drugoj strani Tihog okeana. Ali uništavanje se uglavnom dogodilo u samom indonežanskom arhipelagu. Talasi visoki do 135 metara srušili su se u primorske gradove, gradove i sela na ostrvima Java i Sumatra. U Bataviji - sada Džakarti - udavilo se 2.000 kineskih imigranata koji su živeli oko luke, prema ovom žiro-servisnom izveštaju objavljenom u Vankouveru. Grad Serang je navodno bio potpuno potopljen pod talasima, a stradala je cela populacija.

Ranije su ove strahote mogle ostati strogo lokalne tragedije. Ali zahvaljujući izveštavanju u novinama, ljudi u SAD-u bili su šokirani i pričama na naslovnim stranicama o njima.

„Neki prethodni događaji bili su sigurno mnogo veći od događaja iz 1883. godine, ali nivo komunikacije i tehnologije u to vreme bio je takav da o tim događajima nema ili je bilo vrlo malo ljudskih zapisa“, kaže Tomas. "Tek smo u moderno doba sposobni da pomoću naše napredne tehnologije utvrdimo kada su se ti događaji dogodili - ledene jezgre su te događaje beležile (kao promene u jedinjenjima povezanim sa eruptivnim proizvodima) tokom mnogih vekova. Svakako, bilo koja populacija koja živi u blizini tih većih događaja bi bio pogođen i možda izbrisan “.

Iako je erupcija uništila većinu izvornog vulkana, nije potpuno nestao. Umesto toga, 43 godine kasnije, deo se pojavio iz mora kao novo ostrvo, Anak Krakatoa. Osamdeset i devet godina kasnije, u decembru 2018. godine, izbio je Anak Krakatoa, napravivši cunami koji je prouzrokovao smrt više od 400 ljudi i raselio 47.000 iz svojih domova, navodi BBC. A Anak Krakatoa će jednog dana ponovo eruptirati, uzrokujući smrtonosniji cunami, prema stručnjaku za obalni inženjering Univerziteta u Istočnom Londonu Ravindri Jaiaratne. on se založio se za niz mera za pripremu, uključujući instaliranje sistema ranog upozoravanja koji bi otkrio nagli porast nivoa vode, i napor da se podigne svest među osetljivim lokalnim stanovnicima i pomogne im u pripremi.

Iako je rizik od Anaka Krakatoe dovoljno zastrašujući, verovatno nikada neće eksplodirati kao što je to bio slučaj 1883. godine.

„Mislim da niko ne bi rekao da se događaj slične veličine neće dogoditi u Anak Krakatoi, ali je verovatnoća izuzetno mala“, kaže Tomas. "Prvobitni rezervoar magme koji je bio tamo je, za sve namere i svrhe, nestao. Novi rezervoar magme morao bi se tamo obnoviti (preko ko zna koliko milenijuma) pre nego što bismo mogli očekivati ponavljanje događaja iz 1883. To su, srećom , prilično retki događaji i zahtevaju prilično neobične uslove “.

Iako se mnogo stvari promenilo u skoro vek i po od erupcije Krakatoe, ne postoji garancija da će naša moderna, tehnološki napredna civilizacija nužno biti bolje pripremljena za sličnu katastrofu.

„Na to je teško odgovoriti sa sigurnošću, jer bi odgovor zavisio od veličine događaja, vrste erupcije koja se dogodila, njenog trajanja i lokacije na planeti“, objašnjava Tomas.

U najgorem slučaju, „velika erupcija koja je bila eksplozivna i bogata sumpor-dioksidom mogla bi da dovede do iznenadnih klimatskih promena - sličnih„ Malom ledenom dobu “- koje bi mogle imati katastrofalne uticaje na sposobnost planete da hrani svoje stanovništvo, „Kaže Tomas. "Erupcija Skaftafela na Islandu 1783. godine prouzrokovala je značajno hlađenje klime na severnoj hemisferi (nije bila eksplozivna kao Krakatau, ali je trajala mnogo meseci i izbacivala ogromne količine sumpor-dioksida). Rezultat je bila glad na Islandu koji su ubili, verujem, oko 25 procenata njihove ljudske populacije i veliki deo stoke zbog proizvedenog sumpor-dioksida i fluorida. Neki tvrde da je jedan od poslednjih efekata erupcije bilo značajno hlađenje i povećane letnje kiše koja je proizvela široko rasprostranjeni usev pšenice u Evropi što je pokrenulo Francusku revoluciju. Današnja globalna populacija je oko 10 puta veća nego što je bila 1783. Pustiću vas da izračunate. "

Iako bi moglo biti moguće bolje zaštititi stanovništvo u blizini vulkana, bilo bi mnogo teže rešiti potencijal globalnih uticaja. Srećom, kaže Tomas, „ovi događaji su vrlo retki i retki“.

