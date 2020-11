KORONA NE PRESTAJE DA BUKTI: Broj zaraženih u Nemačkoj prešao milion, od početka pandemije virus odneo 15.586 života

Kako je saopšteno, u poslednja 24 časa registrovano je 22.806 zaraženih čime je ukupan broj dostigao 1.006.394, a 426 osoba je umrlo pa je ukupan broj žrtava do danas 15.586.

Pokrajina Severna Rajna-Vestfalija ima više od 250.000 zaraženih, u Bavarskoj je 198.000, a u Baden-Virtembergu gotov 143.000. U Berlinu je od početka pandemije registrovano 62.000 zaraženih.

Nemačka će do početka januara zadržati mere uvedene u borbi protiv kovid-19, uključujući zatvaranje kafića i restorana i ograničavanje broja prisutnih na privatnm okupljanjima, najavila je sinoć kancelarka Angela Merkel.

"Moramo da uložimo još napora... i dalje je preveliki broj zaraženih na dnevnom nivou", rekla je kancelarka nakon više od sedam sati razgovora sa predstavnicima 16 nemačkih pokrajina.

Mere, koje su donete u novembru, ostaće na snazi do "početka januara, osim ako ne dodje do neočekivanog smanjenja stope zaraze, ali je to malo verovatno u ovoj fazi", rekla je Merkelova.

Kafići, restorani, institucije kulture i sportski klubovi ostaju zatvoreni još mesec dana. Skijališta će i dalje biti zatvorena, a rad prodavnica je skraćen, kao i broj kupaca u zavisnosti od njihove veličine.

Kurir.rs/Beta

Kurir