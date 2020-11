SA KORONOM DOLAZE I PREVARANTI: Vlasti u SAD spremne za pokušaj kriminalaca da iskoriste očaj Amerikanaca! (VIDEO)

„Svi smo veoma uzbuđeni zbog potencijalne vakcine i tretmana“, rekao je Steve Francis, pomoćnik direktora za globalne trgovinske istrage u istragama o nacionalnoj bezbednosti. „Ali takođe upozoravam protiv ovih kriminalnih organizacija i pojedinaca koji će pokušati da iskoriste američku javnost.“

Američka administracija za hranu i lekove još uvek nije odobrila nijednu vakcinu. FDA je odobrila prvi tretman za COVID-19, antivirusni lek remdesivir. Uz vakcine i tretmane, upozorio je na potencijalne prevare.

"FDA je posebno zabrinuta da bi ovi obmanjujući proizvodi mogli da dovedu do toga da Amerikanci odlože ili zaustave odgovarajući medicinski tretman, što dovodi do ozbiljne i opasne po život štete", rekla je agencija u nedavnoj izjavi.

Kompanije za proizvodnju lekova treba da imaju zaštitne mere i zaštitne znakove kako bi se izbegle prevare, ali to možda neće biti dostupno do druge generacije vakcine, jer se sve deluje po takvoj nuždi, rekla je Karen Gardner, glavni direktor marketinga u SIPCA Severna Amerika, kompanija koja deluje kao most između vlade, preduzeća i potrošača. Rekla je da je zbog toga važnije edukovati pružaoce zdravstvenih usluga o tome kako prava vakcina izgleda.

„Kada imate bilo šta sa velikom potražnjom i ograničenom ponudom, doći će do prevare“, rekla je. Očaj će naterati ljude da idu neformalnim kanalima

U međuvremenu, istražitelji uče o načinu pakovanja vakcine i prenose poruku terenskim agentima, stvarajući masovnu bazu podataka od više od 200 kompanija, kako bi mogli da budu spremni da uoče falsifikate i suzbiju opasne prevare. Oni nadgledaju desetine hiljada lažnih veb lokacija i traže dokaze o lažnim lekovima koji se prodaju na mreži.

Ranije ove godine kako su slučajevi eksplodirali, bolnicama i vladama je nedostajalo maski, rukavica i druge zaštitne opreme. Prevare su takođe rasle. Prevaranti su lovili građane koji nisu bili voljni da predaju novac za robu koju nikada neće dobiti.

Istrage o nacionalnoj bezbednosti počele su da koriste svojih 7.000 agenata zajedno sa graničnim službenicima, službenicima FDA i FBI za istraživanje prevara, zaplenu lažnih proizvoda i hapšenje stotina ljudi. Sedište napora je u Nacionalnom centru za koordinaciju prava intelektualnog vlasništva, vladinom nadzornom telu usmjerenom na provođenje njegovih međunarodnih trgovinskih zakona i borbu protiv krađe intelektualne svojine.

Agencija je već analizirala više od 70.900 veb lokacija za koje se sumnja da su umešane u neku vrstu prevare sa COVID-19. Zaplenjeni su milioni lažnih ili neodobrenih proizvoda za ličnu zaštitnu opremu i antivirusni lekovi. Istrage o nacionalnoj bezbednosti izvršile su više od 1.600 zaplena proizvoda vrednih više od 27 miliona dolara i izvršile više od 185 hapšenja.

Na primer, kompleti za kućne testove tek su nedavno bili dostupni javnosti u poslednjih nekoliko nedelja. Ali istražitelji su zaplenili desetine hiljada lažnih kompleta prethodnih meseci. Na mračnoj mreži prevaranti su prodavali imena domena poput „coronaprevention.org“, privlačna za falsifikatore. Samo u SAD tokom pandemije uklonjeno je više od 1.000 lažnih veb lokacija dnevno.

Vakcina ne može doći dovoljno brzo, jer su slučajevi virusa u Sjedinjenim Državama premašili 13 miliona, a mnogi gradovi su ponovo počeli da ograničavaju kretanje dok zemlja odlazi u zimu. Pandemija je ubila više od 1,4 miliona ljudi širom sveta, od čega više od 266.000 u SAD-u, prema podacima prikupljenim sa Univerziteta Džons Hopkins. Ali Frensis i drugi istražitelji su zabrinuti da će očaj učiniti Amerikance podložnijima.

Ako FDA dopusti hitnu upotrebu vakcine, biće ograničenih racionalnih zaliha pre kraja godine.

General Gus Perna, zadužen za vladine napore za distribuciju vakcine, rekao je u „60 minuta“ CBS-a da je vlada spremna da distribuira vakcinu u roku od 24 sata od odobrenja. Postoji zaliha same potencijalne vakcine, plus kompleti igala, špriceva i alkoholnih tampona potrebnih za davanje doze. Tajnu zalihu čuvaju naoružani čuvari.

„Preduzeli smo vanredne mere predostrožnosti u ovoj oblasti“, rekao je. „To je za nas takva roba, preduzimamo sve korake kako bismo bili sigurni da je vakcina sigurna.“

Ko je prvi na redu, tek treba da se odluči. Ali sekretar za zdravstvo i ljudske usluge Aleks Azar rekao je da se nada da će do kraja januara biti dostupno dovoljno doza za vakcinaciju odraslih starijih od 65 godina, koji su u najvećem riziku od koronavirusa, i zdravstvenih radnika. Dr Anthoni Fauci, vrhunski stručnjak za zarazne bolesti američke vlade, rekao je da će možda potrajati do proleća ili leta pre nego što svako ko nije visok rizik i želi pucanje može da ga dobije.

Države se već pripremaju za, kako se očekuje, najveću kampanju vakcinacije u istoriji SAD. Prvo snimci moraju stići tamo gde su potrebni, a Pfizerovi moraju biti na ultra hladnim temperaturama - oko minus 94 stepeni Fahrenheita ili minus 70 stepeni Celzijusa. Modernina vakcina takođe počinje smrznuta, ali kompanija je rekla da se može odmrznuti i držati u redovnom frižideru 30 dana, ublažavajući tu zabrinutost.

Vlade drugih zemalja i Svetska zdravstvena organizacija, koja ima za cilj da kupuje doze za siromašne nacije, moraće da odluče odvojeno da li i kada vakcine treba široko uvesti.

U međuvremenu, istražitelji Nacionalne bezbednosti i drugi pokušavaju sada poruku poslati javnosti pre nego što vakcine budu odobrene i započnu distribuciju. Kažu da bi ljudi trebalo da dobiju vakcinu samo od odobrenog lekara. Ne bi trebalo da odgovaraju na pozive koji traže lične podatke. I ne bi trebalo da klikću na objave na društvenim mrežama sa namerom da prodaju lekove.

„Ako zvuči previše dobro da bi bilo istina, jeste“, rekao je Francis.

