FIGARO O RUSKOM PREDSEDNIKU: Putin ima preciznu geopolitičku viziju i dugoročnu strategiju, ne žuri već ume da čeka svoj trenutak

Kako navodi francuski list, Jermenija računa na pomoć Rusije u konfliktu sa Azerbejdžanom. Međutim, kao ni sa protestima u Belorusiji i Kirgiziji, niti prilikom pobede prozapadnog kandidata u Moldaviji, Putin nije preduzimao nikakve nagle poteze. Kako navodi autor teksta, Rusija je „izvukla pouku iz Ukrajine“, gde je njeno mešanje bilo kontraproduktivno.

Sada, prema rečima francuskog politikologa Tornike Gordadze, Rusija ima mekši, uzdržaniji pristup prema regionu.

„Kao da su sposobnost i želja Moskve da podrži svoje imperijalne ambicije presušile. Glavni cilj Vladimira Putina - vraćanje ruskih pozicija na međunarodnom planu - je postignuta“, navodi ekspert.

Osim što su se u okolnim državama pojavile prozapadne snage, Moskva ima i spoljne konkurente. Kina pokušava da proširi svoj uticaj u centralnoj Aziji, dok Azerbejdžanu pomaže Turska. Drugi francuski politikolog Žan-Silvestar Mongrenje primećuje da, bez obzira na sporove, Erdogan i Putin se dobro razumeju i mogu naći kompromis. Sa druge strane, Turska za Zapad, naprotiv, predstavlja problem.

Putin i sa Turskom i sa Zapadom uspeva da održava ravnotežu, dok je Zapad izgubio uticaj, osim u Ukrajini i baltičkim državama. Zapadne države ne podržavaju demokratske snage koje su se pojavile u Evroaziji, dok diplomata, sa kojim je list razgovarao, izrazio je nadu da će se sve promeniti dolaskom u Belu kuću Džoa Bajdena.

O samom Putinu se često govori da je odličan taktičar, ali loš strateg. Autor teksta se ne slaže sa tim, jer je on uspeo da vrati Rusiji položaj važnog geopolitičkog igrača.

„Ruski predsednik ima preciznu geopolitičku viziju, dugoročnu strategiju. On ne žuri, ali manevriše i igra na različitim poljima: diplomatskim, vojnim, ekonomskim…. Kada on odluči da nije trenutak, on se ne meša“, mišljenja je Montrenje. Čekanje Rusije u Nagorno Karabahu je vratilo u region preko mirovnih snaga.

I u Jermeniji i u Belorusiji Vladimir Putin računa na vreme.

„On je rukovodilac stare škole. Ako demokratske zapadne države zavise od vremena i od demonstracije pred društvom, on vodi svoju delatnost po dubini“, zaključio je Montrenje.

Kurir.rs/Sputnjik

