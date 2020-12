BRUTALNO UBISTVO U AMERICI: Mladić glasno puštao muziku na parkingu hotela, muškarac je izašao iz svoje sobe i upucao ga (VIDEO)

Ejdan Elison (19) je u nedelji Dana zahvalnosti puštao muziku na parkingu hotela Stratford Inn u kojem je odseo.

Robert Paul Kigan (47), koji je odseo u istom hotelu, na to se naljutio, posvađao s mladićem i izvukao pištolj. Ispalio je jedan hitac u Elisove grudi i ubio ga na mestu.

"Krivicu za incident snosi samo Robert Kigan, on je u potpunosti odgovoran za to. On je taj koji je odlučio doneti pištolj u situaciju. Elison nije bio nasilan" rekao je Tighe O'Meara, načelnik policije u Ešlandu.

Incident se dogodio u 4:20 ujutro, a Kigan je uhapšen na mestu događaja.

Odseo je u Stratford Inu sa svojim 3 - godišnjim sinom jer su evakuisani iz svog doma zbog požara u Almeda Drajvu koji je već ubio dve osobe i uništio na stotine domova. Kiganov sin je za vreme pucnjave bio u sobi, a kasnije je predat baki i deki na staranje.

Elison je bio Afroamerikanac, a zbog Kiganovih izjava tokom ispitivanja, smatra se da je ubistvo imalo i rasne motive.

"Razumem legitimne tenzije vezane uz nasilje na ljudima drugih rasa u SAD-u, i ova situacija spada u jedan takav rasno nabijeni zločin", rekao je O'Meara.

Kigan je optužen za ubistvo drugog stepena, ubistvo bez prethodne namere, nelegalno posedovanje oružja i bezobzirno ugrožavanje druge osobe.

U petak se izjasnio da se ne smatra krivim, a trenutno se nalazi u zatvoru u okrugu Džekson, bez mogućnosti kaucije, gde čeka prvo ročište u februaru.

Kurir.rs/24sata.hr

Kurir