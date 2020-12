TRAMPA ČUVA PRETORIJANSKA GARDA: 25 miliona Amera spremno da i oružjem brani izbornu pobedu predsednika SAD! (VIDEO)

Panarin ukazuje da je Tramp već više od 10 puta izjavljivao da su rezultati izbora falsifikovani i da je u stvari on pobedio. A to znači: ili Tramp blefira bez ikakvih dokaza, ili ima dobar razlog da to kaže. "Uprkos svojoj ekscentričnosti, 45. predsednik SAD još uvek ne liči na osobu koja će reči bacati u vetar. Dakle, on ima dokaze. A među njima je" - smatra Panarin - "i očigledno strano mešanje u predizbornu kampanju, ali nikako sa strane Rusije. Govorim o kanadskoj firmi Dominion Voting Syistems koja je brojala glasove u 30 američkih država, i o njenoj očiglednoj povezanosti sa Demokratskom partijom. A tu je i još i španska kompanija Scitl, koja je veoma bliska Dominion Voting. I ona je takođe brojala glasove". - Prema američkom Thinker-u, Scitl povezan sa Džordžom Sorosem i demokratama, a akcije ove kompanije su u vlasništvu Bila Gejtsa. Shodno tome, možemo zamisliti kako su napravljeni proračuni. Uostalom, Trampov advokat Sidni Pauel već je rekla: „Oni (programeri softvera) su mogli da gledaju glasove u realnom vremenu. Sposobni su da menjaju glasove u realnom vremenu. Oni mogu da rade šta hoće sa glasovima. Oni mogu učiniti da mašine ne čitaju potpis ili da čitaju i registruju samo Bajdenove glasove. Imamo toliko dokaza da mi se čini da izleću iz vatrogasnog creva."

Pauel je već, navodi Panarin, otkrila da je CIA ignorisala upozorenja o sumnjivosti softvera i da bi direktor CIA, Džina Haspel, zbog toga trebalo da bude otpuštena. Sam Tramp je učinio javnim zanimljive podatke sa glasanja u Pensilvaniji. U toj državi je uvek dosad glasalo oko 20 hiljada osoba sa invaliditetom, a ovog puta - 120 hiljada, odnosno 6 puta više, naveo je Panarin i istakao: "Sada Tramp za sebe odlučuje ne samo o pitanju proteklih izbora. On ovom sukobu sa Bajdenom i snagama iza sebe pristupa strateški, da bi obezbedio budućnost svom timu u narednih 12 godina. Kako će to uraditi? Šema može biti ovakva: Ivanka Tramp se 2022. kandiduje za Kongres - verujem uspešno. Sam Tramp se 2024. ponovo se kandiduje za predsednika SAD, pozivajući se na činjenicu da su mu „ukradene četiri godine", odnosno - da mu je bilo onemogućeno da vlada. Sve u svemu, mislim da on sada pravi strategiju za dugoročnu igru i pozornicu za sebe i one koji će ga nasledniti. Ali, pre toga, Tramp mora da potisne svoje rivale i to potpuno! Bez mogućnosti da "vaskrsnu" u budućnosti". Panarin je saglasan sa svim koji smatraju da će narednih dana i nedelja u SAD mnogo šta zavisiti od Vrhovnog suda te zemlje u koji je u septembru uveo 48-godišnju Ejmi Koni Baret. Demokrate su uzalud pokušavale da to imenovanje odlože za vreme nakon izbora.

Da li će Tramp uspeti da dokaže razmere izborne prevare? Biće teško. Softver o kojem sam govorio nije usmeren samo na manipulisanje glasovima, već i na brisanje tragova tih mahinacija. Zbog toga su Trampu, pored tužbi koje je pripremio njegov izborni štab, potrebne i javne rasprave u zakonodavnim telima tri države. Održane su u Pensilvaniji (25. novembra) i Arizoni (30. novembra), a u Mičigenu je zakazana za 1. decembar. Tramp će lično učestvovati bar u ovoj poslednjoj".

Prema anketama, 79 odsto republikanaca veruje da je Trampu pobeda ukradena, a 25 miliona je spremno da ustane u Trampovu odbranu - mnogi i sa oružjem

"To su velike brojke. I to svedoči da Tramp, od administratora postaje pravi politički lider. Državnik, a ne prosto predsednik. Panarin posebno ukazuje na ulogu koju bi mogao odigrati vd ministra odbrane Kristofer Miler: "Izgleda da je on počeo da formira Trampovu pretorijansku gardu". Iz Trampovog kruga već se čulo: „Ako nam Vrhovni sud dodeli pobedu, a svi ti Antifa, BLM i drugi izliju se na ulice, biće potrebna snaga koja će se sa njima nositi tokom dva dana". A koji je bar približni broj Trampovih pretorijanaca? Prema mojim informacijama, reč je o dve vazdušno-desantne divizije. Posebno imam u vidu 82. koja je 1967. za tri dana suzbila velike nerede u Detroitu, a 1992. učestvovala u suzbijanju pobune u Los Anđelesu. Mislim da Tramp može računati na 15-20 hiljada boraca. Te specijalne snage Miler je potčinio direktno sebi. Uz to, ministar odbrane može u bilo kom trenutku da okupi 40.000 marinaca-rezervista. Panarin je uveren da i ovo potvrđuje da su Tramp i njegove pristalice unapred razmišljali o opciji oštrog suzbijanja „klintonista" i „soroševaca". Uostalom, Miler je bio na čelu američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma.

Konflikt povodom predsedničkih izbora, uveren je Panarin, odlučiće i hoće li se Amerika osloboditi „britanskog jarma": "Black Lives Matter ima tri uporišta - Portland i Vankuver (oba blizu kanadske granice) i London. To je britanska struktura. Povodom nereda u Portlandu i drugim gradovima SAD, američki državni tužilac j Bar čak je rekao da postoje dokazi o „mešanju stranih država". Nije pomenuo Britaniju, ali je očigledno nije imao u vidu Rusiju.

Po njegovim saznanjima, Trampova obaveštajna služba preventivno je uništila dva aviona CIA zajedno sa teroristima koji je trebalo da likvidiraju aktuelnog predsednika SAD: jedan se navodno srušio u Avganistanu, a drugi u Iraku. U prvom je, zajedno sa teroristima umro pukovnik CIA Majkl D'Andrea, poznat pod nadimkom Majk Ajatolah, koji je dobio dok je vodio lov na Osamu bin Ladena.

