NEMAČKI GRADIĆ JE ŠAMPION PO BROJU ZARAŽENIH OD KORONE: Niko ne zna zašto je tako, ali gradonačelniku protivnici mera prete smrću!

Gradić Hildburghauzen je trenutni nemački rekorder po broju novozaraženih koronom. I niko ne zna zašto. To mesto u Tiringiji sada privlači one koji protestuju protiv mera uvedenih zbog korone.

Predsednik opštine Hildburghauzen sa novinarima razgovara pred zgradom opštine. Tomas Miler žuri od jedne do druge TV-ekipe koje se smrzavaju dok čekaju na red i cupkaju da se ugriju. Ove subote bilo je veoma hladno, na obrvama predsednika opštine uhvatilo se inje.

Od ranog jutra je na raspolaganju novinarima koji su doputovali iz svih krajeva Nemačke. Veliki broj novozaraženih i istovremeno burni protest protivnika mera protiv korone. Predsednik opštine morao je da zatraži zaštitu policije. Pa šta se to događa u tom Hildburghauzenu, tamo negde u zabiti Tiringije?

Pre nekoliko dana tamo su održani protesti protivnika mera protiv korone. To je obično šaroliko društvo, ali među tim „zabrinutim građanima“, kako sami sebe zovu, uvek ima i značajan broj očigledno pripadnika ekstremne desnice. Tako su došli i u Hildburghauzen da protestuju. Policija ne zna ko je bio organizator demonstracija. U centru gradića okupilo se oko 400 ljudi. Pevalo se i vikalo, sve bez zaštitnih maski i bez ikakvog držanja distance.

I sve to uprkos 588 novozaraženih na 100.000 stanovnika u poslednjih sedam dana. Na kraju je policija rasterala skup koji nije bio prijavljen. A i predsedniku opštine je pukao film: „Stravično je kad se neko dere i peva u gradu dok ljudi kod nas umiru u bolnicama“, kaže Miler. Osetio se obaveznim da im jasno kaže šta misli. I to ga je skupo koštalo: „Sad mi još prete smrću!“

Nakon što je okupljene optužio da su neodgovorni, usledile su pretnje smrću na društvenim mrežama: „Mileru, ti glupa svinjo. Uzmi konopac i obesi se negde“, pisalo u jednoj poruci koja je u međuvremenu obrisana. Predsednik opštine je otada pod policijskom zaštitom.

Miler je političar u tom gradu već 26 godina i kaže da poznaje skoro svakog, kao što i svi njega poznaju. Ali tvrdi da ne zna ko mu preti. Zato su te pretnje još zlokobnije.

Stotinak metara od zgrade opštine je i centar idiličnog mestašca Hildburghauzena. Jedini koji se stalno mogu videti na trgu u centru su policajci i, s vremena na vreme, ekipe novinara koji uzaludno pokušavaju da pronađu nekog od meštana i pitaju ga za mišljenje. Ali meštana praktično nema. Čini se da se svi pridržavaju lokdauna i ostaju kod kuće. Samo pred samoposlugom na kraju ulice može se videti par građana.

Ali ni tamo gotovo niko ne želi nešto da kaže pred kamerama. Niko nije zadovoljan zbog „slave“ koju sad doživljava njihov gradić. A ne razumeju ni demonstrante koji su nedavno tu bili. To je neodgovorno i pogrešno, kažu neki. Jedna žena je ljuta: „To je svinjarija. Sad je to tako i to sad moramo da preguramo.“

Predsednik opštine nas uverava da se tih 400 demonstranata ne mogu porediti s masovnim protestima protiv mera u Berlinu ili u Lajpcigu, gde dolazi na hiljade ljudi. Ali nekoliko hiljada ljudi u milionskom Berlinu se lako izgube, a u Hildburghausenu, sa ukupno šezdesetak hiljada stanovnika, to deluje kao ogromna masa.

Ali glavno glasi: zašto tu ima toliko novozaraženih? Predsednik opštine i svi drugi nemoćno sležu ramenima. Niko ne zna. Ne uočava se nikakvo pravilo. Zaraženi su iz svih društvenih slojeva i starosnih grupa, zanimanja i mesta stanovanja. Kad postoji toliko broj novozaraženih, onda infektolozi više ne govore o „žarištu zaraze“ – virus je jednostavno tu.

Opština je zabranila gotovo sav javni život i mnogim stanovnicima nije lako: vlasnici prodavnica ne mogu da zarađuju, a roditelji, povrh svega, moraju da se brinu za decu koja su kod kuće jer nastava preko interneta. A da se i ne govori o govorimo o preopterećenom medicinskom osoblju.

Ipak, čini se da se svi pridržavaju propisa i ostaju kod kuće. „Škrgućemo zubima, ali se dosledno pridržavamo propisa“, kaže nam jedna vlasnica sada prazne prodavnice koju je došla da obiđe.

Iako su od prošle nedelje škole zatvorene, predsednik opštine namerava da ove nedelje testira sve đake. Kad to bude urađeno, nastava bi ponovo mogla da počne. Tako će se bar deo normalnosti vratiti u Hildburghauzen.

Ali ne spavaju ni oni koji bi da demonstriraju: po društvenim mrežama već se dogovaraju nova okupljanja. Predsednik opštine Miler na to poručuje: „Ostanite kod kuće. Opasno je, ne samo za vas, već i za one koje ćete dovesti sa sobom.“ Ali i on, baš kao i većina stanovnika, pre svega se nada da će broj novozaraženih pasti. Takva slava im ne treba.

