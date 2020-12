DEMOKRATE LEGALIZUJU IZBORNU KRAĐU U SAD Teške optužbe republikanskog senatora o novom zakonu! Ako im ovo prođe pobeđivaće stalno!

„Tradicija je da nova većina u Kongresu zadržava svoj glavni prioritet za ono što oni nazivaju H.R. 1 - Rezolucija broj jedan - prvi zakon koji je predstavljen“, objasnio je Koton.

„H.R. 1, pod komandom Nensi Pelosi, bio je radikalan zakon o izbornom zakonu koji bi nalagao univerzalno glasanje putem pošte u svakoj državi unije. Trebalo bi da države dozvole sakupljanje glasačkih listića. Ne bi zabranila samo identifikaciju sa fotografijom - što je [potrebno] - zabranila bi čak i verifikaciju potpisa. “

H.R. 1, nazvan „Zakonom o narodu“, na nacionalnom nivou bi naložio automatsko slanje glasačkih listića registrovanim biračima za izbore, dok će državama zabranjivati zahteve za identifikaciju sa fotografijom za predaju glasačkih listića ili verifikaciju potpisa glasačkih listića.

On nastavlja „[H.R. 1] nametnuo bi drakonska ograničenja na trošenje novca u kampanji, tako da republikanci i konzervativci ne mogu da troše sopstveni novac da bismo izbacili našu poruku, dok se demokrate oslanjaju na tehnološke gigante i glavne medije kako bi svoju poruku izneli. Tako nažalost, ne vidim kako Nensi Pelosi i demokrate u Kongresu preduzimaju mnogo koraka da zaštite sigurnost naših izbora, tako da će to zaista biti na republikancima na državnom nivou - posebno u onim državama koje su imale problema izbori [i] imaju najveće probleme - u naredne dve do četiri godine - poput Pensilvanije, poput Mičigena, poput Viskonsina - da preduzmu korake da zaštite integritet svojih glasačkih listića. “

„U svim tim državama imamo republikanska zakonodavna tela“, dodao je Koton. „2022. mogli bismo da imamo republikanske guvernere, pa bih samo podstakao sve naše kolege republikance u državama koje su imale problema da pažljivo pogledaju svoje izborne zakone, jer možete da usvojite svu poresku politiku koju želite, možete da prođete sve obrazovne politike, ali ako ste u državnom zakonodavstvu i nemate izbore sa integritetom, nikada ne možete biti sigurni da će te promene ostati u budućnosti “.

Kurir.rs/Brajtbart

