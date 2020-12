OGLASIO SE VERITAS NAKON ŠTO IM JE CNN ZAPRETIO TUŽBOM: Spremni smo da idemo na sud, uvereni smo da ćemo ih dobiti (VIDEO)

Snimci koje je objavio Projekat „Veritas“ Džejmsa O 'Kifa sadrže razgovore Zakera i Vidžilanta, u kojima Zaker nalaže urednicima da zataškaju priču o optužbama na račun Hantera Bajdena, sina predsedničkog kandidata Džoa Bajdena.

Prema navodima „Veritasa“, ovi snimci razotkrivaju političku pristranost Zakera i drugih čelnika Si-En-Ena usmerenu protiv onih koji ne dele njihove političke stavove.

Na meti su posebno američki predsednik Donald Tramp, voditelj Foksnjuza Taker Karlson, pa čak i republikanski senator Lindzi Graham, primetio je osnivač i izvršni direktor „Veritasa“ Džejms O'Kif.

Iz Si-En-En-a nisu niti potvrdili niti demantovali autentičnost snimaka, ali su na svom Tivteru pozvali na pravne eksperte i naveli da je njihovo objavljivanje možda krivično delo i da su kontaktirali pravosudne organe.

„Ta izjava došla je od njihovog PR tima, a ne od advokata. Policija nam nije zakucala na vrata. Nisu naveli imena pravnih eksperata. Sve je to smešno. Uvereni smo da ćemo ih dobiti na sudu, i sve ćemo izneti na sud“, rekao je Sputnjiku Nil Mekkejb, direktor za komunikacije „Veritasa“.

On se narugao pretnjama koje dolaze iz Si-En-En-a.

„To su verovatno isti oni pravni eksperti koji su im rekli da je u redu da objave tajne snimke Melanije Tramp ili snimke koji su pred izbore 2016. optuživali Donalda Trampa za seksualno nasilništvo. Uostalom, kada je Si-En-En rekao sačekajte, ne možemo nešto da objavimo jer možda krši zakon“, dodao je Mekkejb.

Na snimcima koje je objavio Projekat „Veritas“ čuje se osoba za koju se navodi da je Džef Zaker, kako kaže da „ne treba da prenosimo neutemeljene klevete, samo zato što desničarski mediji misle da treba to da radimo“.

Na snimku se sa njim složila i osoba koja je predstavljena kao Dejvid Vidžilant, koja je dodala kako „treba da budemo veoma oprezni u obradi priče o Hanteru Bajdenu“.

„Džef Zaker aktivno zataškava vesti i onda ističe druge priče. Ne zato pto su neke priče istinite ili nisu, već zato što odgovaraju ili ne njegovim stavovima“, kaže Mekkejb.

On dodaje kako, iako se vlada ne meša u rad američkih medija, postoje „kulturni pritisci“, koji su „skoro gori nego bilo kakva vrsta državne regulacije“. „Postoji takva kultura među takvim novinarima i oni su joj posvećeni i neprijateljski nastrojeni prema oponentima. To je prosvećena levičarska kultura, veoma je prosperitetna i to je jedna vrsta ukorenjenog bogatstva, korporativnog i porodičnog, koje odlučuje o stvarima u Sjedinjenim Državama“, objašnjava funkcioner „Veritasa“.

Sputnjik je pokušao da dođe do komentara Si-En-En- o ovom pitanju, ali smo ostali bez odgovora.

Inače, slučaj Hantera Bajdena otvorio je „Njujork post“, koji je objavio kako je sin demokratskog predsedničkog kandidata, bio veza između ukrajinske kompanije u čijem je bordu direktora i svog oca koji je tada bio potpredsednik SAD. Prema navodima tog američkog lista, Bajden stariji je tako uticao na ukrajinske vlasti da smene tužioca koji je istraživao rad firme čiji je njegov sin visoki funkcioner.

Projekat „Veritas“ osnovao je istraživački novinar Džejms O 'Kif 2011. godine. Iako ga doživljavaju kao bliskog Trampu, u tom projektu navode da je reč o nepartijskoj i neprofitnoj organizaciji koja „istražuje i objavljuje dokaze o korupciji, nepoštenjum prevarama... u javnim i privatnim institucijama“.

